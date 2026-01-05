Familjebehandlare
Karlsborgs kommun / Socialsekreterarjobb / Karlsborg Visa alla socialsekreterarjobb i Karlsborg
2026-01-05
, Tibro
, Vadstena
, Hjo
, Haninge
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Karlsborgs kommun i Karlsborg
Vi söker en familjebehandlare som trivs i mötet med familjer i olika livssituationer och som ser helheten bakom varje insats.
Arbetsplatsen
Socialförvaltningen i Karlsborg ansvarar för äldreomsorg, omsorg om personer med funktionsnedsättning, kommunal hälso- och sjukvård samt individ- och familjeomsorg. Förvaltningen har ca 250 medarbetare.
På IFO är du en i teamet som får möjlighet att jobba brett och varierat, nära beslutsfattare och med gott samarbete med skola och andra aktörer.
Du som medarbetare är vår viktigaste resurs och vi jobbar aktivt med arbetsmiljöfrågor samt att kunna erbjuda ett förmånspaket som främjar hälsa. Du väljer själv om du vill ha friskvårdstimme eller friskvårdsbidrag och du har även tillgång till motionssim och vattengymnastik kostnadsfritt vid flera tillfällen under veckan liksom möjlighet till kostnadsfri massage. Du har också flexibel arbetstid och delvis möjlighet att arbeta hemifrån vid behov om verksamheten tillåter. Ta del av alla förmåner via vår https://karlsborg.se/naringsliv--arbete/jobba-hos-oss/formaner/
Vi erbjuder dig processhandledning, närvarande arbetsledning samt att få arbeta i ett härligt team på IFO. Publiceringsdatum2026-01-05Dina arbetsuppgifter
Du tillhör organisatoriskt Öppenvårdsenheten och arbetar på uppdrag från både enheten för Barn- och unga samt Vuxenenheten. Du ingår i öppenvårdsteamet som består av både behandlare och boendestödjare. I din roll som behandlare kommer du att arbeta med psykosociala behandlingsinsatser som riktar sig till barn, ungdomar och vuxna som är i behov av förändring i sin livssituation.
Arbetet bedrivs både enskilt och i team med dina kollegor. Vi använder oss av evidensbaserade metoder och anpassar dessa efter individens behov och förutsättningar. Du jobbar på uppdrag av Barn- och unga- och Vuxenenheten i nära samarbete med familjen och/eller den enskilde. Att familjen och/eller den enskilde är delaktig och själv önskar en förändring är en viktig förutsättning för oss i vårt arbete.
Du följer upp uppdraget utifrån syfte och mål med insatsen. Du organiserar och planerar ditt arbete väl, slutför det som påbörjats och håller deadlines. Du har stor frihet att planera och genomföra ditt arbete samtidigt som du får stöd och metodhandledning kontinuerligt av arbetsledare. Arbetet sker hemma hos familjen/den enskilde, i vardagsnära miljö och på kontoret. Du dokumenterar ditt arbete, skriver genomförandeplaner och sammanfattar insatsen. I det dagliga arbetet ingår även att samverka med interna och externa aktörer.Kvalifikationer
Vi söker en engagerad person med egen drivkraft och god förmåga att samarbeta som kan erbjuda barn, unga och deras föräldrar samt enskilda vuxna insatser som leder till en positiv förändring. Erfarenhet av behandlingsarbete med barn, ungdomar och familjer, föräldrar i konflikt, samarbetssamtal, missbruk, kriminalitet och annat socialt nedbrytande beteende samt psykisk och fysisk hälsa är meriterande.
Vi söker dig som har högskoleutbildning inom det beteendevetenskapliga eller sociala området eller annan utbildning som arbetsgivaren bedömer relevant för tjänsten, har ett genuint intresse av socialt arbete, är strukturerad, har samarbetsförmåga och bidrar till en god teamkänsla. Du har obehindrade kunskaper i svenska och god förmåga att uttrycka dig i tal och skrift.
Du möter i din roll som behandlare många olika individer som befinner sig i olika livssituationer. Ditt arbete innebär att göra skillnad för människor genom att motivera till förändring och ett liv i självständighet. Ett respektfullt och gott bemötande, en rättssäker handläggning och tro på individens egen kraft och förmåga är något vi värderar högt. Vi kommer därför att lägga mycket stor vikt vid personlig lämplighet. Övrig information
Karlsborgs kommun använder sig av rekryteringsverktyget Varbi för att hantera ansökningar, vilket också är ett led i att kvalitetssäkra vår rekryteringsprocess. Du söker jobbet genom länken i annonsen.
Du som funderar på att söka tjänsten är varmt välkommen att höra av dig till oss, men vi undanber oss kontakt från försäljnings- och rekryteringsbolag.
Urval och intervjuer sker löpande och tillsättning av tjänst kan bli aktuellt innan annonseringstiden löper ut.
Karlsborgs kommun som arbetsgivare
Karlsborgs kommun med sina ca 7 000 invånare hälsar dig välkommen till en fantastisk boendemiljö och rika rekreationsmöjligheter! Karlsborg är den lilla kommunen med det storslagna läget vid Vätterns strand. Det fantastiska landskapet, närheten till Tivedens skogar tillsammans med sjöarna och vattendragen ger Karlsborg dess alldeles unika prägel - En guldplats helt enkelt, vilket du kan ta del av via film https://youtu.be/aiKLf7PYHiQ
Hos arbetsgivaren Karlsborgs kommun är det viktigt att varje medarbetare kan känna stolthet över sin insats och sin verksamhet. Det tror vi bland annat skapas genom att ge alla möjlighet att utvecklas, lära nytt och medverka i förbättrings- och utvecklingsarbetet.
Det finns bra pendlingsmöjligheter till och från bl a Skövde, för dig som inte är redo att flytta hit än. Kommunen har ungefär 500 anställda. Kika gärna in och ta del av vår vardag på vårt https://www.instagram.com/karlsborgs_kommun/ Ersättning
Månadslön Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-01-26 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "2025-285". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Karlsborgs kommun
(org.nr 212000-1629) Arbetsplats
Socialförvaltningen Kontakt
Ida Wiik 0505-17137 Jobbnummer
9669306