Familjebehandlare
2025-08-14
Du har säkert fått frågan "Vad jobbar du med?". I Bjuvs kommun ställer vi istället frågan "Vad jobbar du för?"
Vi arbetar för utveckling, hållbarhet, jämlikhet och framtiden för att tillsammans forma ett helt samhälle.
Vad jobbar du för?
Bjuvs kommun satsar på barn och ungdomar och jobbar för att sätta nästa generation först. Det finns ett tydligt och målmedvetet arbete för att kunna ge förutsättningar för barn och unga att växa upp i trygghet och för människor att skapa sin egen framtid. Vi vill ge barn goda förutsättningar att berätta om sin upplevelse och uppfattning där det som sker i livet kan bli begripligt och där vi tillsammans kan hitta en väg framåt. Vårt uppdrag är att jobba för en hållbar utveckling där nästa generation finns i fokus även när livet kan vara utmanande.
Nu utökar vi vår öppenvård i takt med den nya socialtjänstlagen och söker därför en familjebehandlare till Enheten för Familjestöd. Du får möjlighet att komma till ett team med engagerade, erfarna och härliga socialarbetare. Vi söker en kollega som kommer trivas i vårt team och vill vara med och jobba för att barnen i vår kommun ska få så goda förutsättningar som möjligt att utvecklas väl. Vill du vara med och utveckla Resursteamet? Här får du möjlighet att sätta din prägel. Vi har en ram, men vi behöver din hjälp med att fylla den med spännande innehåll!
Bjuvs kommun erbjuder förmåner som extern handledning av utbildad psykoterapeut samt 3000 kronor i friskvårdsbidrag.
Arbetsuppgifter
Som familjebehandlare i Resursteamet på Enheten för Familjestöd arbetar du med de barn och föräldrar som är i störst behov av socialtjänstens stöd.
Du får möjlighet att jobba med få ärenden i taget och får därmed möjlighet att verkligen finnas till för dina klienter när de behöver stöd. I Resursteamet är man alltid åtminstone två behandlare i en familj, så du behöver aldrig arbeta ensam. Resursteamet arbetar ofta praktiskt-pedagogiskt med barn, ungdomar och föräldrar och arbetet utförs bland annat i familjernas hem.
Du har stor frihet i hur du lägger upp ditt arbete, men flexibilitet är en nyckelkomponent i Resursteamets arbetssätt och det förutsätter att du har möjlighet att arbeta utanför ordinarie kontorstid vid behov. Detta kan inbegripa såväl morgon-, kvälls- och helgtider.
Du samverkar såväl internt som externt med myndigheter, förskolor/skolor, föreningsliv och organisationer, samt andra aktörer så som familjens nätverk.
I ditt arbete använder du evidensbaserade behandlingsmetoder. Du är intresserad av utvecklingsarbete och håller dig uppdaterad med aktuell forskning inom området självständigt och tillsammans med teamet.Kvalifikationer
Vi söker dig som är socionom eller har annan utbildningsbakgrund som arbetsgivaren bedömer likvärdig. Du ska ha erfarenhet av att arbeta med socialt arbete med barn och unga. Det är meriterande om du har utbildning i PYC, NPF-diagnoser och psykisk ohälsa. Det är även meriterande om du har erfarenhet av att arbeta med socialpsykiatri och LSS-insatser. Du ska ha en god förmåga att uttrycka dig i såväl tal som skrift, ha god vana att dokumentera i journaler och kan skapa begriplighet även i komplicerade situationer.
Som person är du strukturerad, analytisk och du vill jobba lärande där du vågar utmana dina kunskaper tillsammans med kollegor. Du ser helheter och tar hänsyn till det större perspektivet och bidrar till förutsägbarhet och kontinuitet. Du har förmåga att skapa goda relationer och ett gott samarbete. Du har lätt att se barnets perspektiv och i din roll kommunicerar du på ett tydligt sätt. Du säkerställer att budskap når fram och att förväntningarna är klara för alla berörda parter. Du har lätt för att anpassa dig till ändrade omständigheter och du ser möjligheterna i förändringar samtidigt som du behåller ett realistiskt perspektiv på förutsättningarna och fokuserar på rätt saker.
Stor vikt kommer att läggas vid personlig lämplighet.
B-körkort krävs för tjänsten samt att du är villig att köra bil i tjänsten.
ÖVRIGT
Vi undanber oss kontakt från andra annonsörer.
Vi kommer att rekrytera löpande under tiden som annonsen ligger ute, så om du är intresserad av tjänsten ber vi dig att inkomma med din ansökan så snart som möjligt.
Du som söker jobb och har skyddade personuppgifter ska kontakta rekryterande chef i annonsen som kommer guida dig vidare för en säker ansökningsprocess. Du ska inte söka digitalt via ansökningslänken.
För att komma i fråga för en anställning inom Socialförvaltningen i Bjuvs kommun ska ett utdrag ur polisens belastningsregister uppvisas. Registerutdraget uppvisas först vid erbjudande om anställning.
Bjuvs kommun är en del av Familjen Helsingborg. Familjen Helsingborg är människor som möts, platser som stimulerar och sammanhang som utvecklar. Här växer både människor och företag.
Känslan skapar Familjen Helsingborg.
Vi är: Bjuv, Båstad, Helsingborg, Höganäs, Klippan, Landskrona, Perstorp, Svalöv, Åstorp, Ängelholm och Örkelljunga.
familjenhelsingborg.se Ersättning
