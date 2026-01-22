Fältservicetekniker till Mycronic!
2026-01-22
Mycronic är ett företag i framkant av elektronikindustrin och skapar världsledande produktionsutrustning för elektronik- och bildskärmsprodukter. Deras unika produktionslösningar förverkligar innovationer och gör framtidens teknologi möjlig och deras teknologi används i alltifrån kraftfulla jetmotorer till pacemakers som räddar liv. Brinner du för teknik och kundrelationer och vill kombinera dem båda i ett spännande företag med passion för såväl människor som affärer och teknik - då kan rollen som fältservicetekniker vara något för dig. Läs vidare!
OM TJÄNSTEN
Detta är en roll för dig som brinner för teknik i alla dess former. Kanske har du byggt din egen 3D-printer, monterat ihop speldatorer eller satt upp avancerade hemnätverk? Kanske har du gömt en server i garderoben, experimenterat med Raspberry Pi- eller Arduino-projekt, eller skrivit små script för att förenkla vardagen, bara för att det är kul? Meckar du med bilar, mopeder eller motorcyklar? Felsöker motorer, byter ut delar, modifierar, förbättrar och testar för att förstå hur saker faktiskt fungerar? Oavsett om tekniken sitter i kretskort eller under motorhuven, är det nyfikenheten, problemlösningen och viljan att lära som är viktigast och det är den sortens driv och tekniska intresse vi letar efter!
Här får du både en trygg introduktion och möjligheten att utvecklas långsiktigt. Under dina första månader får du en mentor, går bredvid en erfaren kollega ute hos kund och får möjlighet att certifiera dig genom relevanta utbildningar. Dessutom har du en nära dialog med din närmsta chef, så att du alltid har stöd och goda förutsättningar att växa i din roll.
Några ord från din framtida närmsta chef
"Genom att arbeta nära och tillsammans med erfarna tekniker varvat med certifierade utbildningar, ger vi dig som medarbetare en möjlighet att växa inom Mycronic. Min ambition som ledare är att skapa förutsättningar för varje enskild individ att utvecklas i sin roll och därigenom ges möjlighet att växa med nya och allt eftersom mer utmanande arbetsuppgifter".
Dina arbetsuppgifter
Som fältservicetekniker är du kundens första kontakt när de behöver hjälp. Du kommer att arbeta både med förebyggande service och utföra reparationer för Mycronics kunder och mycket av din arbetstid kommer att spenderas ute på fältet. Rollen innebär runt 120-140 resdagar per år, främst i Sverige men även till grannländer och ibland förekommer även längre resor. Du kommer resa både ensam och tillsammans med ett team och vid mer komplicerade ärenden tar man också hjälp av second-line-support. Utöver resor till kunder kommer du också arbeta från kontoret där du träffar kollegor, deltar i möten och utbildningar för att säkerställa att du utvecklas och får den stöttning du behöver. Du kommer exempelvis...
• Genomföra förebyggande underhållsservice genom byte av slitdelar, utföra kalibrering, uppmätning av maskinnoggrannhet och vara med vid installation av maskiner i produktion.
• Besöka kunder och felsöka maskiner och utföra reparation för att avhjälpa fel.
• Ge teknisk support via telefon och mejl för att hjälpa kunder att använda maskinerna och stödmjukvara optimalt.
• Göra felsökningar via telefon och mejl för att guida kunder till att laga fel med skickade reservdelar.
• Vid behov utbilda Mycronics kunder gällande maskinernas funktioner.
VI SÖKER DIG SOM
I denna roll tror vi att du som har ett stort tekniskt intresse men också en vilja att skapa goda och långsiktiga kundrelationer kommer trivas som bäst. Det är av stor vikt att bygga ett förtroende ute hos kunderna, vara kommunikativ och lösningsorienterad samt trivas med såväl teamarbete som självständigt arbete. Utöver det har du...
• En teknisk utbildning från gymnasium eller högskola.
• Goda kunskaper inom mjukvara, elektronik och mekanik och med fördel har du några års arbetslivserfarenhet inom service, felsökning och reparation av elektronik- och mekanikprodukter.
• Vana av att arbeta hands on, antingen från arbetslivet eller hobbyprojekt.
• Grundläggande kunskaper och framförallt ett stort intresse för datorer, mjukvara och nätverk.
• Kunskaper i svenska och engelska då båda språken används i arbetet.
• B-körkort.
• Har möjlighet att resa 120-140 dagar per år.
Vi ser det som meriterande om du har...
• Erfarenhet av support, installation, uppgradering och felsökning av mjukvara via verktyg som ex. TeamViewer eller liknande
Övrig information
• Start: Enligt överenskommelse
• Omfattning: Heltid + resor (120-140 dagar om året).
• Placering: Täby/Kista samt resor, framförallt inom Sverige och Norden men även i övriga världen.
• Kontaktuppgifter: Johanna Sörell, Senior Recruitment Consultant, Academic Work, johanna.sorell@academicwork.se
• Den här rekryteringsprocessen hanteras av Academic Work och Mycronics önskemål är att alla samtal och mail kring tjänsten går till Academic Work. Sök tjänsten genom att klicka på Ansök nedan. Vi går igenom urvalet löpande och annonsen kan stängas ner innan tjänsten är tillsatt om vi gått över till urvals och intervjufasen.Vår rekryteringsprocess
Rekryteringsprocessen
• Telefonintervju med Academic Work
• Personlighets- och problemlösningstest
• Djupintervju med Academic Work
• Intervjuer med Mycronic
• Referenstagning + beslut
INFORMATION OM FÖRETAGET
Läs mer om Mycronic som arbetsgivare här: https://www.mycronic.com/career/ Ersättning
