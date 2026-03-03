Fältservicetekniker till Josam!
Academic Work Sweden AB / Maskinreparatörsjobb / Örebro
2026-03-03
Nu söker vi dig som vill arbeta med kunder över hela Sverige. Är du ute efter en roll där du får kombinera ditt tekniska intresse med en social roll och stor frihet under ansvar? Då kan detta vara tjänsten för dig. Sök rollen som resande fältservice- och installationstekniker till JOSAM redan idag- urval sker löpande!Publiceringsdatum2026-03-03Om tjänsten
JOSAM är ett världsledande varumärke som numera ingår i den amerikanska Snap-on-koncernen. På plats i Örebro finns ca 25 kollegor i olika roller inom produktutveckling, sälj, order, utbildning, verkstad, service & support. Här kommer du till en familjär arbetsplats med hög teknisk kunskap och låg personalomsättning.
I rollen som fältservice- och installationstekniker blir du en del av JOSAMs svenska säljteam. Du utgår från kontoret i Örebro men arbetar med kunder över hela Sverige. Ditt fokus ligger på nyinstallationer samt igångkörning, service, kontroll och kalibrering av befintlig utrustning inom den tunga fordonsindustrin. Du ansvarar även för att kontakta befintliga kunder och boka in service- och installationsuppdrag.
Du erbjuds
En roll med stor frihet under ansvar
Ett givande och socialt arbete
Möjligheten att bli en del av ett härligt team med god stämningDina arbetsuppgifter
Planera och utföra installation, service, kalibrering, verifiering och kontroll av ny och befintlig utrustning hos kunder runt om i Sverige
Genomföra utbildningsinsatser i samband med installationer samt bedöma befintlig setup hos kunderna och komma med förbättringsförslag
Kontakta kunder och boka in service- och installationsuppdrag.
Vi söker dig som
Har ett tekniskt intresse samt goda mekaniska färdigheter. Vi ser gärna att du har arbetat inom den tunga fordonsindustrin och har erfarenhet av arbete med fordonsutrustning. Du kan även komma från en tidigare roll som exempelvis servicetekniker eller liknande.
Har goda kunskaper i svenska och engelska i tal och skrift då båda språken används i det dagliga arbetet.
Innehar B-körkort.
Har goda kunskaper i Officepaketet.
Tjänsten innefattar resor inom Sverige vilket kräver en personlig situation som tillåter resor, resorna inkluderar ofta övernattningar.
För att lyckas i rollen har du följande personliga egenskaper:
Ansvarstagande & målinriktad
Hjälpsam
Ordningsam
Stresstålig
Social
Vår rekryteringsprocess
Denna rekryteringsprocess hanteras av Academic Work och vår kunds önskemål är att alla frågor rörande tjänsten skickas till Academic Work.
Vi tillämpar löpande urval och kommer plocka ner annonsen när tillräckligt många kandidater har nått slutskedet i rekryteringsprocessen. Vid ansökan efterfrågas ett CV. Personligt brev använder vi inte som urvalsmetod och behöver därför inte bifogas. Rekryteringsprocessen innehåller två urvalstest: ett personlighetstest och ett test i kognitiv förmåga. Testerna är ett verktyg för att kunna hitta den kandidat med högst potential för tjänsten samt främja jämlikhet, mångfald och en rättvis rekryteringsprocess. Så ansöker du
