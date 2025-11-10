Fältserviceplanerare till Siemens Energy
Siemens Energy möter den ökade efterfrågan på energi i över 90 länder och bidrar till att skydda vårt klimat. Med över 94 000 anställda genererar de elektricitet för 16% av världens befolkning och strävar efter hållbar, pålitlig och ekonomiskt överkomlig energi genom innovativa teknologier. Siemens Energy utvecklar gasturbiner och kraftanläggningar för global användning och har en omfattande serviceorganisation. Med 3000 medarbetare i Finspång och en årlig omsättning på cirka 10 miljarder kronor är Siemens Energy en betydande aktör inom energiteknik.Arbetsuppgifter
För vår kund Siemens Energy söker vi nu en Fältservice-planerare (FS-planerare) till avdelningen för global fältservice inom gasturbinprojekt. I rollen ansvarar du för att planera och koordinera resurser världen över - med målet att rätt kompetens finns på rätt plats vid rätt tidpunkt. Som FS-planerare arbetar du nära både planeringsteamet och interna gränssnitt inom Siemens Energy för att säkerställa effektiva processer och ett väl fungerande planeringsflöde. Rollen kräver en kommunikativ och strukturerad person som trivs i en dynamisk miljö och kan driva frågor framåt med tydlighet och engagemang.
Om teamet
Avdelningen består idag av cirka 33 medarbetare fördelade på olika funktioner som arbetar med bland annat beredning, visumhantering, fakturering och andra stödprocesser kopplade till fältserviceorganisationen.Dina arbetsuppgifter
Operativ och strategisk planering av fältresurser i globala gasturbinprojekt
Koordinering med interna och externa gränssnitt, både nationellt och internationellt
Hantering av planeringsflöden i system som SAP och SalesForce
Säkerställande av att resurser planeras enligt projektets tidplan och kompetenskrav Profil
Vi ser att du som sökande i rollen har följande:
Erfarenhet inom service, planering och/eller logistik
Förmåga att arbeta strukturerat och hantera flera parallella uppgifter
God samarbetsförmåga och tydlig kommunikation
Flytande svenska och engelska i tal och skrift
Meriterande:
Eftergymnasial utbildning inom logistik, planering eller motsvarande
Erfarenhet av arbete i internationell miljö
Kunskap i SAP och SalesForce
Ansökningsförfarande
Tjänsten är initialt ett konsultuppdrag via oss på Skill. Det innebär att du är anställd hos oss på Skill och har ditt uppdrag hos Siemens Energy i Finspång. Urvalet kommer att ske löpande och tjänsten kan komma att tillsättas innan sista ansökningsdatum så vänta inte med att skicka in CV till oss idag. Vid eventuella frågor eller funderingar, kontakta ansvarig rekryterare Ida Gjärdman, ida.gjardman@skill.se
Lön enligt överenskommelse
