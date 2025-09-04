Fältservicechef till Zeppelin-CAT i Linköping!
Vi ser fram emot din ansökan!
Vi söker nu en fältservicechef till Zeppelin-CAT i Linköping!
Vår servicemarknad är av yttersta vikt för oss och hos våra kunder och är ett absolut måste för en lönsam maskinaffär med långt hållbart samarbete med våra befintliga och nya kunder. Med våra högkvalitativa produkter förväntar sig våra kunder även en servicemarknad i världsklass och det är precis det vi erbjuder.
Som fältservicechef leder du vårt fälttekniska arbete och säkerställer vår servicemarknad på regional nivå. Du leder och fördelar arbetet för våra fältservicetekniker i Linköping med omnejd och medverkar samtidigt till att utveckla både vår verksamhet och vår personal. Rollen innefattar många sociala kontakter och du kommer dagligen att ha mycket kontakt med både kunder och mekaniker.
Övriga arbetsuppgifter innebär t.ex:
• Uppföljning av ekonomi och nyckeltal
• Säkerställa kvalité genom uppföljning
• Planering av inkommande kunders felanmälningar och reparationer
• Ansvar för arbetsmiljö och säkerhet för din personal
• Uppföljning med kunder i samarbete med säljavdelningen
• Fakturering efter avslutat arbete
I rollen utgår du från vår anläggning i Linköping och du rapporterar till vår Platschef. Du har personalansvar för ca 7 fältmekaniker som rapporterar direkt till dig.
Din profil: För att lyckas i tjänsten och för att kunna bidra till utvecklingen av våra rutiner och vår avdelning tror vi att du tidigare arbetat i en arbetsledande befattning. Vi ser en stor fördel i att du har en drivande och initiativtagande ådra. Något som du kommer att ha användning för när du tillsammans med kollegor och platschef driva förbättringar av våra processer och leveranser, allt för att våra kunder ska erbjudas bästa möjliga service.
Vidare behöver du uppvisa en god administrativ förmåga samt vara strukturerad och självgående så att du kan arbeta med många saker parallellt där prioritering mellan olika uppgifter är av stor vikt. Arbetet innebär mycket kundkontakt vilket kräver att du är serviceinriktad och bra på att kommunicera. Du behöver även ha goda kunskaper i både svenska och engelska, såväl muntligt som skriftligt eftersom vi dagligen kommunicerar på båda språken.
Vi erbjuder: Hos oss får du ett spännande och utvecklande arbete i ett globalt och expansivt företag som strävar efter excellent service och med en långsiktighet som utmärker oss. Vi erbjuder dig även goda utvecklingsmöjligheter i en växande organisation med härliga medarbetare. Dessutom erbjuder vi:
• En fast månadslön och målbonus
• Möjlighet att representera ett av världens starkaste varumärken
• En arbetsmiljö där man kan medverka till utveckling och förbättring
• Zeppelin Sverige AB är en stabil arbetsgivare med goda anställnings- och arbetsvillkor.
Placering: Linköping
Frågor om tjänsten? Kontakta Platschef Lars Stenberg på tel 070-5090265
Intresserad? Eftersom att vi tillämpar löpande urval så kan tjänsten komma att tillsättas innan sista ansökningsdag varpå vi önskar få in din ansökan snarast möjligt! Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-10-04 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
