Fältsäljare till Sun4Energy
2025-10-20
Sun4Energy är ett börsnoterat företag som leder övergången till förnybar energi. De erbjuder innovativa lösningar inom solceller, elbilsladdare och batterilagring till privatpersoner, företag, kommuner och lantbruk. Med över 120 anställda och lokala kontor från Luleå till Sjöbo är de branschens mest pålitliga aktör. Deras solpaneler är inte bara hållbara utan också effektiva - de betalar tillbaka sin tillverkningsenergi på ett år och håller i 20-30 år.
Om rollen:
Som Erfaren Fältsäljare får du en central roll i att stärka Sun4Energys närvaro i Umeåregionen. Du kommer att utgå från kontoret i Umeå och ansvara för att skapa nya kundrelationer och maximera försäljningen genom proaktivt arbete i fält. Med frihet under ansvar bygger du ditt eget nätverk av både privat- och företagskunder samtidigt som du positionerar Sun4Energy som en ledande aktör inom förnybar energi.
Dina huvuduppgifter:
Proaktivt identifiera och kontakta nya kunder, inklusive dörrknackning och nätverksbyggande.
Skräddarsy energilösningar som möter kundens specifika behov.
Bygga långsiktiga relationer med både villaägare och mindre kommersiella kunder.
Arbeta nära lokala nätverk för att stärka företagets synlighet och skapa nya affärsmöjligheter.
Ansvara för hela försäljningsprocessen, från första kontakt till avtal.
Vad företaget erbjuder:
En dynamisk roll med stora utvecklingsmöjligheter inom företaget.
Utbildning inom förnybar energi och försäljning för att stärka din kompetens.
Konkurrenskraftig lön med provision utan tak.
Flexibilitet att arbeta hemifrån och möjlighet att påverka din egen arbetsdag.
Vi söker en affärsdriven och engagerad fältsäljare som gillar att ta initiativ och arbeta självständigt. Du har ett öga för affärsmöjligheter och en stark vilja att skapa framgång, både för dig själv och företaget.
Minst 3 års erfarenhet av framgångsrik försäljning, helst som fältsäljare inom B2B och B2C.
Stark förmåga att bygga relationer och vinna kundernas förtroende.
Målmedveten, självgående samt hög energi för att driva försäljningsprocesser.
Erfarenhet av att skapa egna leads och trivas med dörrknackning som en metod.
B-körkort och villighet att resa inom regionen.
God kommunikationsförmåga på svenska och engelska.
Övrigt:
Plats: Umeå
Start: Enligt överenskommelse
Förmåner: Kollektivavtal, friskvårdsbidrag, förmånsbil, flexibla arbetstider, personaloptioner
En 1-årig säljutbildning inklusive 25 diplomerande kurser i försäljning och live föreläsningar varje vecka. Du har också möjlighet att delta i Sveriges största säljevent på Oscarsteatern och en 2-dagars säljutbildning på plats i Stockholm för att utvecklas ännu mer som säljare.
I denna rekrytering samarbetar Sun4Energy med rekryteringsföretaget Saleshub. Har du frågor eller funderingar kring tjänsten är du välkommen att kontakta ansvarig rekryterare på ananda.granfelt@saleshub.se
Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-11-19
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Department of awesome AB
(org.nr 559064-7581) Arbetsplats
Saleshub Kontakt
Rekryterare
Michaela Arndt michaela@arndts.se Jobbnummer
9565795