Fältsäljare till JMS Vattenrening
Professionals Nord Skaraborg AB / Säljarjobb / Skövde Visa alla säljarjobb i Skövde
2025-12-09
, Tibro
, Tidaholm
, Götene
, Skara
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Professionals Nord Skaraborg AB i Skövde
, Tidaholm
, Skara
, Lidköping
, Mullsjö
eller i hela Sverige
Fältsäljare till JMS Vattenrening - med fokus på direktavslut hos kund
Vill du ha en roll där du får göra skillnad för både människor och miljö - samtidigt som du tjänar bra på att vara vass i avslutet? Då kan du vara den vi söker.
JMS Vattenrening förser hushåll över hela landet med anpassade vattenreningslösningar för ett sundare vatten. Vi finns nära dig och hjälper dig med allt från analys och installation till underhåll och service. JMS Vattenrening startades 1994 i Örebro med en tydlig affärsidé - att leverera driftsäkra vattenreningsfilter med hög kvalitet till rätt pris. Idag finns vi på ett 20-tal orter över hela landet. Vi är en trygg partner under hela processen och finns med från första kontakt till installation. Vår vision är att med engagemang och närhet ge fler en anpassad och hälsosam vattenkvalitet. Vår kunskap och erfarenhet gör det möjligt för alla att få en vattenrening att lita på.Publiceringsdatum2025-12-09Om tjänsten
JMS Vattenrening söker en självständig och resultatinriktad fältsäljare till vårt team. Ditt fokus ligger på att besöka kunder i deras hem, genomföra analyser av vattenprover och göra affär direkt på plats. Vi erbjuder ett starkt varumärke, ett bevisat fungerande försäljningskoncept - och för dig som kan stänga affärer, en mycket god inkomstmöjlighet. I den här rollen utgår du hemifrån och har Skaraborg som arbetsfält.
Du erbjuds:
En roll med stor frihet under ansvar - du styr din egen kalender
Möjligheten att påverka både din lön och din personliga utveckling
En nyckelroll i en växande verksamhet med stark efterfrågan
Introduktion, utbildning och stöd - men också fullt förtroende att presteraDina arbetsuppgifter
Arbeta med uppsökande försäljning av vattenreningslösningar till privatpersoner
Genomföra kundbesök och demonstrera hur vattenkvaliteten kan förbättras
Identifiera behov, föreslå lösningar - och säkra affären vid mötet
Följa upp leads, göra affärer direkt hemma hos kund och arbeta i ditt distrikt
Ansvara för din försäljningsbudget och bidra till att utveckla din region
Vi söker dig som:
Har erfarenhet av direktförsäljning, gärna i hemmet eller fält
Har B-körkort och kan arbeta på resande fot i regionen
Behärskar svenska flytande i tal och skrift
Har god datorvana (Office-paketet) och gärna tekniskt intresse
Vi tror att du är:
Resultatinriktad och affärsdriven - du älskar att stänga affären
Trygg och förtroendeingivande - du får kunden att känna sig sedd och förstådd
Pedagogisk och lösningsorienterad - du kan förklara tekniska lösningar på ett enkelt sätt
Strukturerad och självgående - du planerar och prioriterar din tid effektivt
Flexibel - du kan anpassa dig efter kundens behov och situation
Kort sagt:
Detta är en roll för dig som vill se resultat direkt, gillar att driva din egen vardag och brinner för att hjälpa människor till bättre vatten. Här får du arbeta med en produkt som gör verklig skillnad - och samtidigt bygga din egen framgång.Så ansöker du
I den här rekryteringen samarbetar vi med Professionals Nord. Har du några frågor kring tjänsten? Hör gärna av dig till vår rekryterare Monika Psag-Milicic på monika.psag-milicic@pn.se
alt. 0734-116854. Vi tillämpar löpande urval och tjänsten kan komma att tillsättas innan sista ansökningsdatum. Då vi inte tar emot ansökan via mail hänvisar vi dig till att söka via annonsen. Vi ser fram emot din ansökan. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-01-04 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Professionals Nord Skaraborg AB
(org.nr 559348-9031) Körkort
För detta jobb krävs körkort. Arbetsplats
JMS Vattenrening i Örebro Kontakt
Monika Psag-Milicic monika.psag-milicic@pn.se Jobbnummer
9635272