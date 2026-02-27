Fältsäjare
Fältsäljare / Dörrknackare / Utesäljare
Placeringsort: Stockholm
Heltid | 100% provisionsbaserat
Vår kund fortsätter att växa och söker nu drivna fältsäljare som vill arbeta inom några av branschens mest efterfrågade områden: Green Tech, fönster och tak. Här får du möjligheten att representera moderna och hållbara produkter - samtidigt som du bygger en karriär med obegränsad potential.
Om tjänsten
Som fältsäljare jobbar du ca 80% ute på fältet och 20% med varma leads och admin. Du möter kunder face-to-face, identifierar behov och guidar dem till rätt lösningar. Arbetet är självständigt och passar dig som trivs med frihet under ansvar.
Produktområden:
Green Tech / Batterilösningar - 50%
Fönster - 25%
Tak - 25%
Arbetssätt & arbetstid:
Heltid (flexibelt schema efter dina egna behov)
Hybrid vid admin/telefonarbete
Resor förekommer - körkort krävs (bilpool finns vid behov)
Vem söker vi?
Vi söker dig som har erfarenhet av sälj, gärna från larmbranschen, fältförsäljning eller annan face-to-face-försäljning.
Du är resultatinriktad, social och har rätt inställning - viljan att lyckas är viktigare än allt annat.
Personliga egenskaper vi letar efter:
Målinriktad och driven
Social och orädd i mötet med nya människor
Strukturerad och ansvarstagande
Tävlingsinriktad med positiv inställning
Tekniska förkunskaper:
Inga krav - du lär dig det du behöver under utbildningen.
Utbildning & onboarding
Alla nya säljarna går igenom en introduktion inom produkter i 1 vecka samt 1 vecka på kontoret i Sundsvall.
Obs: ersättning utgår endast vid försäljning.
Lön & förmåner
Tjänsten är helt provisionsbaserad - perfekt för dig som vill styra din egen inkomst.
15% på ordinarie prislista
Möjlighet till bilpool (dras av via provisionsdelen)
Möjlighet att arbeta som F-skattare eller via t.ex. Frilans Finans
Ansök idag! Urval sker löpande.Publiceringsdatum2026-02-27Om företaget
Recruitive är en tjänsteleverantör inom rekrytering och bemanning med ett heltäckande erbjudande inom tjänstemannasektorn i Stockholm, Borås, Eskilstuna, Örebro och Göteborg.
Vi är auktoriserat Bemanning- & Rekryteringsföretag och har kollektivavtal med Unionen och Akademikerförbundet. Vi erbjuder friskvårdsbidrag, företagshälsovård och pensionsavsättningar till våra anställda. Som anställd på Recruitive får du en konsultchef som finns tillgänglig för dig under hela anställningsperioden. Konsultchefen har som uppgift att hjälpa dig att utvecklas i din yrkesroll och säkerställa att du trivs på din arbetsplats. Ersättning
