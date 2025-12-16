Fälthållningsgruppchef till 31.Flygbasbataljon
2025-12-16
Fälthållningsgruppchef till 31.Flygbasbataljon
31.Flygbasbataljon
Vill du vara en viktig del och bygga upp Sveriges basförmåga vid krig och kris? Som anställd på 31.flygbasbataljonen tjänstgör du vid Helikopterflottiljens största enhet och blir en viktig del av Sveriges försvar. Vi växer och söker dig som vill arbeta som gruppchef vid 312.Skyddsflygfältskompaniet på fälthållningspluton.
Fälthållningsplutonen
Huvuduppgiften för plutonen är fälthållningstjänsten, där enheten framför olika typer av tunga fordon som hjullastare, traktorer och lastbil med specialredskap för att iordningställa start-och landningsbana, exempelvis, genom snöröjning. Plutonen ska kunna verka i hela konfliktskalan från fred till krig, vilket medför att de även ska kunna genomföra strid exempelvis försvara egen grupperingsplats.
Huvudsakliga arbetsuppgifter
Som fälthållningsgruppchef deltar du i den dagliga driften av Malmens flygplats, vilket innebär att du leder din grupp i fälthållningstjänsten, men även att du själv framföra tyngre fordon som lastbil och hjullastare. Övriga uppgifter inkluderar utbildningar inom exempelvis strid, sjukvård och fältarbeten. Arbetet innebär att man arbetar både kvällar/nätter och helger och periodvis har beredskap under dygnets alla timmar. Ibland sker arbetet på annan ort och innebär att man är hemifrån en del av tiden exempelvis vid övningar och utbildningar. Arbetet kan även innebära vidareutbildning exempelvis instruktör inom fälthållningsfordon.Publiceringsdatum2025-12-16Kvalifikationer
• Svensk medborgare
• B-körkort och militärt förarbevis för lastbil och tungt släp.
• Befattningsutbildad fälthållningssoldat.
• Utcheckad fälthållningssoldat på Malmens flygplats.
• Uppfyller Försvarsmaktens fysiska krav (FM FysS).
• Genomförd gruppbefälsutbildning eller fälthållningsledarutbildning i flygvapnet.
Meriterande
• AirsideinstruktörDina personliga egenskaper
• Ansvarstagande och initiativrik.
• Driven och vill utvecklas som person.
• Vara en förebild för kollegor och följa Försvarsmaktens värdegrund.
• Högt säkerhetsmedvetande
Stor vikt kommer att läggas vid personlig lämplighet.
För att myndighetens uppdrag ska vara framgångsrikt förutsätts att alla medarbetare uppträder enligt den värdegrund som finns. Försvarsmaktens värdegrund slår vakt om alla människors lika värde, rättvisa och jämlikhet och främjar demokrati och mänskliga rättigheter (läs mer på www.forsvarsmakten.se)Övrig information
Anställningsform: Tillsvidareanställning - Civil
Sysselsättningsgrad: Heltid
Placeringsort: Linköping
Tillträde: Enligt överenskommelse
Upplysningar om befattningen
Plutonchef, Joakim Willinge, 013-28 30 00 (vxl)
Information om rekryteringsprocessen
Personalhandläggare, Elin Wrangenby, 013-28 30 00 (vxl)
Fackliga företrädare
OFR/O Hkpflj, Mats Häggström
OFR/S Hkpflj, Christoffer Willers
SACO-S Hkpflj, Annelie Helmersson
SEKO Hkpflj, Urban Hellqvist
Samtliga företrädare nås vi växeln på 013-28 30 00Så ansöker du
Välkommen med din ansökan senast 2026-01-14. Ansökan ska innehålla CV samt
ansökningsbrev där du motiverar varför du är lämpad för befattningen.
Urval samt intervjuer sker löpande.
Ansökningar till denna befattning kommer endast tas emot via Försvarsmaktens webbplats.
Information om Försvarsmakten och det rekryterande förbandet:
Försvarsmaktens Helikopterflottilj är ett förband med både mark- och sjöoperativ inriktning som kan verka vid insatser i Sverige och internationellt.
Helikopterstöd är efterfrågat av många. Till exempel för person-, materiel-, eller sjukvårdstransporter, ledning, spaning eller bevakningsuppdrag. Helikopterflottiljen deltar därför ofta i uppdrag och övningar med andra förband men också som stöd till samhället i olika krissituationer.
Att vi verkar över hela Sverige, bredden på uppgifterna och flottiljens storlek med över 950 anställda ger en variation i arbetet och möjligheter till personlig utveckling. Huvuddelen av Helikopterflottiljen är placerad i Linköping (Malmen), där vi också ansvarar för Malmens flygplats och Linköpings garnison, med två stora enheter i Luleå (Kallax) samt Ronneby (Kallinge).
Läs gärna mer på https://www.forsvarsmakten.se/hkpflj
Varje dag och varje timme gör våra medarbetare insatser som påverkar andra människors liv, både i stort och smått, och både på hemmaplan och runt om i världen.
I Försvarsmakten finns en stark värdegrund som bygger på öppenhet, resultat och ansvar. Professionell utveckling och personlig hälsa värdesätts och uppmuntras. Det finns goda förutsättningar för intern karriärrörlighet, friskvård samt bra balans mellan arbete och privatliv.
En anställning hos oss innebär placering i säkerhetsklass. Vanligtvis krävs svenskt medborgarskap.
Säkerhetsprövning med registerkontroll kommer att genomföras före anställning enligt 3 kap i säkerhetsskyddslagen. Med anställning följer en skyldighet att krigsplaceras. I anställningen ingår även en skyldighet att tjänstgöra utomlands. Innebörden av detta varierar beroende på typ av befattning.
Till ansökan om anställning ska CV och personligt brev bifogas. Om du går vidare i anställningsprocessen ska alltid vidimerade kopior av betyg och intyg uppvisas.
