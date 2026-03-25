Fältassistent till Skarpnäcks stadsdelsförvaltning
Stockholm - vår huvudstad med miljoner drömmar, förväntningar och ambitioner. Vi jobbar för alla som lever här idag och i framtiden. Nu söker vi dig som vill tänka stort, nytt och annorlunda med oss - för stockholmarna.
Skarpnäcks stadsdelsförvaltning erbjuder dig en arbetsplats där ett aktivt medarbetarskap och ett tydligt ledarskap är grunden för att ge stockholmarna den bästa verksamheten. Eftersom vi gemensamt skapar vår arbetsmiljö är det viktigt med öppenhet, respekt och lyhördhet.
Välkommen till oss
Är du en engagerad och flexibel person som vill göra verklig skillnad i ungas liv?
Vårt uppsökande arbete växlar upp och vi är nu på jakt efter en tredje kollega till vårt fältassistent-team.
Som fältassistent arbetar du med socialt uppsökande arbete för att stötta och stärka barn och unga i åldern 11-18 år. Om du trivs i en dynamisk och omväxlande miljö, och har erfarenhet av arbete med unga, kan detta vara ett spännande uppdrag för dig.
Enheten Prevention och trygghet arbetar med förebyggande och främjande insatser för barn och unga i åldern 6-17 år. Här arbetar medarbetare som motverkar att barn och unga riskerar att rekryteras till kriminalitet, erbjuder anhörigstöd till barn och unga, samt samordnar lov- och fritidsaktiviteter i stadsdelen. Enheten ansvarar även för driften av stadsdelens tre fritidsgårdar och två parklekar, belägna i Skarpnäck, Bagarmossen och Björkhagen, som utgör viktiga mötesplatser för barn och unga
Nu söker vi fritidsledare för timanställning på deltid, med arbete främst kvällar och helger på våra fritidsgårdar.
Skarpnäck startade i augusti 2023 upp sin fältverksamhet och har sedan dess i samverkan med andra aktörer byggt upp den fältverksamhet som nu är en etablerad del av Skarpnäcks förbyggande arbete. Nu söker vi ytterligare en kollega som vill vara med och utveckla och skala upp vårt uppsökande arbete.
Vi erbjuder
Som anställd i Stockholms stad erbjuds du bland annat:
Friskvårdsbidrag
Subventionerade medlemskort till stadens simhallar och utomhusbassänger
Rabatterade priser hos flera större gymkedjor
Möjlighet till semesterväxling
Din roll
Som fältassistent har du ett viktigt uppdrag: att arbeta uppsökande och relationsskapande med unga i deras vardagsmiljöer - både dag- och kvällstid. Arbetet präglas av tydlighet, frivillighet och tillit, och sker på individ-, grupp- och samhällsnivå.
Du bygger relationer med unga i åldern 11-18 år, skapar trygghet och förtroende, och gör det möjligt för dem att söka stöd hos dig och dina kollegor. Genom att vara nyfiken, tillgänglig och lyhörd fångar du upp behov och signaler - och bidrar till att stärka skyddsfaktorer och minska riskfaktorer.
Arbetet bedrivs i enlighet med Stockholms stads standard för socialt fältarbete.
Som fältassistent kommer du bland annat att:
Fånga upp ungdomar i utsatta situationer, kontakta föräldrar och lotsa till rätt stöd och hjälp.
Samverka med skola, fritidsverksamhet, socialtjänst och andra aktörer som arbetar med barn och unga - samt med ungdomars familjer och nätverk.
Delta i stadsdelens områdesmöten tillsammans med polis, skola, fritid och socialtjänst.
Låter det som ett spännande uppdrag för dig?
Din kompetens och erfarenhet

Kvalifikationer
Socionomexamen
Aktuell erfarenhet av arbete med barn och unga.
Förståelse och erfarenhet av arbete i en politiskt styrd organisation.
God förmåga att uttrycka dig på svenska i tal och skrift.
Meriterande:
Tidigare erfarenhet av arbete som fältassistent.
Erfarenhet av arbete med barn och unga i utsatta livssituationer.
För att lyckas i rollen trivs du med att arbeta uppsökande i ungdomsmiljöer - särskilt på kvällstid. Du är bra på att skapa relationer med ungdomar, viktiga vuxna i deras omgivning samt samverkanspartners. Ödmjukhet, lyhördhet och en god social förmåga är egenskaper vi värderar högt.
Urval kan komma att ske löpande. Tillträde sker enligt överenskommelse.
Stockholms stad arbetar med kompetensbaserad rekrytering som syftar till att se till varje persons kompetens och därmed motverka diskriminering. Ersättning
Månadslön Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-04-07 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "2026/974". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Stockholms kommun
(org.nr 212000-0142) Arbetsplats
Stockholms stad, Skarpnäcks stadsdelsförvaltning, Prevention och trygghet Kontakt
Felicia Häggstrand, enhetschef felicia.haggstrand@stockholm.se 08-50817320 Jobbnummer
9818747