Faktureringsansvarig Larmatic AB

Tjänstebeskrivning & erbjudande
Larmatic Alarm är ett väletablerat säkerhetsföretag med lång erfarenhet av att leverera pålitliga och moderna säkerhetslösningar.
Som en del av Prosero Security Group, en av Nordens största och mest utvecklingsdrivna säkerhetskoncerner, kombinerar vi det bästa av två världar: lokal närvaro och nära kundrelationer tillsammans med styrkan och resurserna hos en ledande nordisk koncern.
Hos oss blir du del av en organisation där ekonomi inte är ett anonymt bakgrundsbrus, utan en central funktion som får hela verksamheten att fungera.
Vi söker dig med gedigen erfarenhet av fakturering och ekonomiadministration, som trivs med ansvar och vill göra skillnad i vardagen. Som Faktureringsansvarig får du en tydlig och verksamhetsnära roll med stort eget mandat i ett bolag med korta beslutsvägar och ett pragmatiskt arbetssätt.
Du blir en del av ett litet team på ekonomiavdelningen och arbetar nära teknikerna för att säkerställa att rätt arbete faktureras i rätt tid och på korrekt sätt. Rollen är operativ med ett tydligt fokus på fakturering, men du får också möjlighet att bidra till processutveckling och förbättrade arbetssätt.
Dina huvudsakliga ansvarsområden:
• Löpande fakturering (huvudsakligt fokus)
• Ekonomiadministration och dagliga administrativa uppgifter
• Hantering av kund- och leverantörsrelaterade ekonomifrågor
• Stöd till verksamheten i ekonomiska och administrativa frågor
• Rapportering och framtagning av underlag inom koncernen
Bolaget står inför en digitalisering av order- och fakturaflödet, vilket ger dig möjlighet att arbeta med system, struktur och förbättringsarbete - utan krav på projektledaransvar.
Vad vi erbjuder
Hos Larmatic får du mer än ett jobb - du får en arbetsplats där engagemang och kompetens värderas:
• Kollektivavtal, pensionsförmåner och konkurrenskraftiga villkor
• Ett samarbetsinriktat och prestigelöst arbetsklimat
• Trygghet och stöd i en etablerad koncern - utan att tappa det personliga perspektivet
Vi tror på långsiktighet - i våra relationer, våra system och med våra medarbetare.
Personprofil
Vi söker dig som är trygg i din kompetens, tar ansvar och kan fatta självständiga beslut. Du är noggrann utan att vara överdrivet detaljorienterad, lösningsfokuserad utan att krångla till det och trivs i en miljö med stundtals högt tempo.
Vi ser att du har:
• Ekonomisk utbildning eller motsvarande arbetslivserfarenhet
• Flera års erfarenhet av fakturering och löpande ekonomiadministration
• God systemvana, gärna i Visma (Winserve är meriterande)
• Goda kunskaper i Excel och övriga Office-program
• Förmåga att kommunicera obehindrat på svenska samt grundläggande kunskaper i engelska
Erfarenhet från säkerhetsbranschen eller närliggande teknisk verksamhet är meriterande, men inget krav.
Start: Omgående, enligt överenskommelse
Omfattning: Heltid
Arbetstid: 07:00-16:00 eller 08:00-17:00
Plats: Västberga, Stockholm
PerformIQ är vår samarbetspartner i denna rekrytering. Vid frågor om tjänsten, kontakta rekryteringskonsult Jannica Skärvinge på telefon 073-353 75 10.
