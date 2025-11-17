Fakturering- och betalningsspecialist
Msx International Ltd. England, Filial / Ekonomiassistentjobb / Göteborg
2025-11-17
Vill du arbeta i en central nyckelroll nära verksamheten och agentnätverket, där du stöttar med fakturor, betalningar och relaterade systemfrågor och får stor påverkan på process- och kvalitetsförbättringar? Har du också erfarenhet av finansprocesser, god struktur och trivs i en miljö med många kontaktytor? Låter det intressant, då skulle du passa in i vårt team!
Arbetsuppgifter
Vara primär kontakt mot nätverket i Sverige och mot externa finansieringspartners kring finansrelaterade frågor
Driva dialoger kring kundtransaktioner och faktureringsprocesser samt säkerställa korrekt och effektiv hantering
Agera SPOC (Single point of contact) för interna finansrelaterade frågor
Stöjda verksamheten vid systemförändringar och kontinuerliga förbättringsinitiativ
Bygga, förvalta och utveckla processer för ärenden- och avvikelsehantering, från start till uppföljning
Ge kvalificerat backoffice-stöd och support för att säkerställa smidiga administrativa flöden
Är du den vi söker?
Vi söker dig som är en lösningsorienterad lagspelare med utmärkt kommunikationsförmåga, analytisk, har hög servicenivå och en förmåga att arbeta strukturerat även under tidspress.
Du trivs i en internationell organisation med många kontaktytor och har öga för detaljer och kvalitét. Du är van att ta ansvar och driva ärenden i mål med hög servicenivå och leveranskänsla.
Minst 1 års relevant arbetslivserfarenhet inom finans och fordonsbranschen
Erfarenhet från internationella organisationer är starkt meriterande.
Eftergymnasial utbildning på kandidatnivå inom finans/ekonomi, eller motsvarande erfarenhet
Mycket goda kunskaper i MS Excel
Flytande svenska och engelska i tal och skrift
Vi erbjuder:
Tjänsten är en tillsvidareanställning hos MSX med 6 månaders provanställning. MSX har kollektivavtal samt erbjuder friskvårdsbidrag. Placering är i Kista.
Arbetstider: Måndag till fredag 8-17
Visst resande i tjänsten kan förekomma.
Låter detta som din nästa utmaning i karriären?
Vi arbetar med löpande urval - välkommen med din ansökan så snart som möjligt!
MSX International är en global bransch-ledande leverantör av konsulttjänster och Business Process Outsourcing till fordonsindustrin med över 5000 medarbetare. I Norden är vi stolta över vårt team bestående av drygt 110 experter som levererar mätbara resultat med hög kvalitet. MSX investerar kraftfullt inom digitalisering för att öka vårt försprång som den ledande aktören i att supportera fordonsindustrin i en föränderlig tid. Tack vare vårt fokus på utveckling och kvalitet, växer vi snabbt och har de flesta biltillverkarna som kunder. Ett exempel är Volvo Car Corporation som tilldelat oss utmärkelsen Volvo Quality Excellence (VQE) för vårt arbete som leverantör. Så ansöker du
