Facility Coordinator
Cbre Gws Sweden AB / Receptionistjobb / Stockholm Visa alla receptionistjobb i Stockholm
2025-12-20
, Solna
, Lidingö
, Sundbyberg
, Danderyd
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Cbre Gws Sweden AB i Stockholm
, Solna
, Botkyrka
, Sollentuna
, Täby
eller i hela Sverige
Söker du en möjlighet att kombinera ditt intresse för service och administration samtidigt som du tar ett steg framåt i din karriär? Nu har du chansen att bli en del av ett internationellt företag i rollen som receptionist! Här väntar en mångsidig tjänst på dig. Tveka inte - ansök redan idag då urvalet pågår löpande!
Vi söker en driven och självgående kollega till vår kund på Södermalm i Stockholm som verkar inom fastighetsbranschen. Vi erbjuder ett variationsrikt arbete med stort ansvar och engagerade kollegor. Som receptionist är du mer än bara en representant; du är ansiktet utåt för vårt företag och förväntas leverera en exceptionell nivå av service - ett värdskap som går utöver det vanliga, både gentemot våra kunder och deras besökande kunder.
CBRE är ett värderingsstyrt företag som arbetar utifrån våra värdeord RISE (Respect, Integrity, Service and Excellence). Dessa värderingar har vi med i alla delar av vårt arbete och vi vill att det skall genomsyra allt vi gör.
Huvudsakliga arbetsuppgifter:
* Välkomna och ta hand om besökare
* Ta hand om post och gods
* Administrativa uppgifter som att hantera mejl
* Ansvara för bokningar samt skötsel av konferensrummen i huset
* Kontakt med leverantörer
*
*
*
Vi söker dig som (har/är):
* God datakunskap och kunskap i Officepaketet är grundläggande
* Mycket goda kunskaper i svenska och engelska, både tal och skrift
* Ansvarstagande, har en god organisationsförmåga, tar gärna egna initiativ och är bra på att slutföra arbetsuppgifter
* Är självgående och drivs av att leverera utmärkt bemötande
* Har en hög servicenivå och tror på att erbjuda en kundupplevelse utöver det vanliga
* Bra på att prioritera och arbeta lösningsorienterat
*
* Har en positiv attityd, brinner för att ge service och värderar integritet högt
Meriterande:
* Har tidigare erfarenhet inom event
* Arbetat inom restaurang/café
* Erfarenhet inom andra serviceyrken
Vi erbjuder en omväxlande tjänst i en global organisation med stora utvecklingsmöjligheter. Hos oss får du vara med på den spännande tillväxtresa och förändringsprocess som företaget för närvarande genomgår. Vi är stolta över att LinkedIn 2017 utsåg CBRE till ett av världens 20 bolag där talanger helst vill arbeta och att Forbes 2018 valde ut CBRE till en av de bästa arbetsgivarna för kvinnor. CBRE har också blivit rankad #1 inom Real Estate i Fortune Magazines World's Most Admired Companies för 2019. Vi tror att vårt medvetna arbete kring vår företagskultur och People Management bidragit till denna utnämning!
Tjänsten är ett vikariat på 100% med placering på Södermalm i Stockholm hos vår kund.
Startdatum: 2026-01-16
Slutdatum: 2026-12-22
Känns denna roll intressant, ansöka redan idag! Vi arbetar löpande med vårt urval och tjänsten kan därför komma att tillsättas innan sista ansökningsdag.
Vid frågor angående tjänsten vänligen kontakta rekryterande chef: Olivia Fernström Ersättning
Not Specified Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-01-06 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "253274". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Cbre Gws Sweden AB
(org.nr 556991-2628) Arbetsplats
Cbre Gws Sweden Kontakt
Olivia Fernström olivia.fernstrom@cbre.com Jobbnummer
9658226