Facilities Assistant - konsultuppdrag hos AstraZeneca
Adecco Sweden Aktiebolag / Teknikjobb / Södertälje Visa alla teknikjobb i Södertälje
2026-07-10
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Adecco söker nu en Facilities Assistant för ett spännande konsultuppdrag hos kund i Södertälje. Detta är en möjlighet för dig som vill arbeta i en dynamisk laboratoriemiljö och bidra till verksamhet som gör verklig skillnad.
Om uppdragetAntal positioner: 1
Omfattning: Heltid (100%), arbetstider 08.00–16.50 med möjlighet till flextid
Startdatum: Senast 5 sept
Placering: Södertälje
Detta är ett konsultuppdrag via Adecco, där du arbetar på plats hos vår kund
Alla kandidater som går vidare i processen genomgår bakgrundskontroll samt alkohol- och drogtest.
Medarbetare till LabSupport – Facilities AssistantDin spelplan
Vi söker en kommunikativ, serviceinriktad och driven lagspelare som brinner för att arbeta med praktiska/fysiska och administrativa arbetsuppgifter för att tillsammans i gruppen säkerställa att laboratorieverksamheten kan uppfylla sina leveranser. Som medarbetare inom LabSupport ingår du i ett team som heter Stab, Klimat & Support inom Quality Control (QC) Underhåll & Support med placering i Södertälje. Du kommer att ha ett tätt samarbete i teamet och med våra laboratorier och med våra leverantörer.
Din roll
Dina huvudarbetsuppgifter är:
Dagliga kontakter med kunder och leverantörer, främst inom EU
Medverka i förbättringsarbete, målarbete och framtagning av handlingsplaner
Problemlösning och lean-arbete inom ditt ansvarsområde
Orderhantering till leverantörer och leveransbevakning i vårt affärssystem
Ta emot och packa upp leveranser, inventera förråd samt administrera detta i våra elektroniska system
Storskalig lösningsberedning av frisättningsmedia till QC lab. Här pågår ett omfattande projekt för att effektivisera arbetet och förbättra arbetsmiljön
Gasbyten, tuber & gaspaket
För att lyckas i rollen
Som person är du kommunikativ, serviceinriktad, lösningsorienterad och har lätt för att samarbeta. Du arbetar effektivt, strukturerat och tar initiativförmåga vid förändrade förutsättningar. Du är en positiv lagspelare med ett genuint intresse för ständiga förbättringar.
Vi förutsätter:Minst gymnasial utbildning
Erfarenhet av orderhantering, lagerhantering och leverantörskontakter
Goda kunskaper i svenska och engelska i tal och skrift
Arbetar obehindrat i MS Office-paketet och önskvärt med erfarenhet av SAP
Meriterande med flera års yrkeserfarenhet från tillverkande företag, förråd eller lager
Meriterande om du har erfarenhet av SHE (säkerhet, hälsa och miljö), LEAN, GMP (good manufacturing practice) och ett intresse för kemi, mikrobiologi eller laboratoriearbetePubliceringsdatum2026-07-10Så ansöker du
Stort vikt läggs vid personlig lämplighet.
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Sista dag att ansöka är 2026-07-21 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Adecco Sweden Aktiebolag
(org.nr 556447-2677), https://www.adecco.com/sv-se
Svetsarvägen 8 (visa karta
)
171 41 SOLNA Arbetsplats
Adecco Kontakt
Business Manager
Reem Amad Al Sadi Reem.AmadAlSadi@adecco.se Jobbnummer
10000175