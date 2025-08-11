Fabrikschef (som vill bygga nytt)
2025-08-11
Vill du vara med på en förvandling?
Vi söker en unik eldsjäl som vill vara med på vår resa mot en hållbar framtid. Som medarbetare hos Solör Bioenergi Pellets gör du skillnad. Varje dag får du vara med och bidra till att producera "skogens guld", eller värmepellets som vi också kallar det. Tack vare spill från träindustrin tillverkar vi värmepellets - en förnybar energi på naturens villkor. För oss är vägen framåt cirkulär och nu söker vi dig som vill vara med att bidra till att människor över hela landet får en hållbar uppvärmning.Publiceringsdatum2025-08-11Om tjänsten
Till vår pelletsfabrik i Älvdalen söker vi nu en Fabrikschef som är redo att ta ett uppdrag med ansvar. Det är en verksamhet med stor kapacitet och stora utvecklingsmöjligheter och från och med hösten kommer det vara ett starkt fokus på framtid och förbättring i verksamheten. Det har blivit dags för nästa steg i vår verksamhetsresa. Kanske är det just du som vill vara med och bidra till att den blir lyckad?
I rollen som Fabrikschef har du det övergripande ansvaret för den dagliga driften av vår pelletsproduktion där ca 70 000 ton pellets tillverkas årligen. Det är en skiftgående verksamhet med engagerad personal som nu behöver en tydlig, närvarande och utvecklingsinriktad ledare. Du kommer att spela en avgörande roll i att bygga upp arbetssätt, skapa ordning och etablera en kultur präglad av ansvar, respekt och samarbete.
Dina huvudsakliga uppgifter blir att:
Leda, fördela och följa upp det dagliga arbetet inom produktionen
Säkerställa en trygg och välfungerande arbetsmiljö
Etablera och utveckla rutiner, strukturer och arbetssätt
Skapa delaktighet, engagemang och tydlighet i teamet
Identifiera och driva förbättringar inom produktion, kvalitet och säkerhet
Samarbeta med övriga funktioner för att optimera flöden och resultat
Du rapporterar till VD och har fullt personalansvar för produktionspersonalen.
Vem är du?
Vi söker dig som har erfarenhet av att leda produktion inom industri, gärna från tillverknings- eller processmiljöer. Du är van vid att ta ett helhetsansvar och har ett strukturerat arbetssätt som skapar ordning, stabilitet och framdrift. Har du arbetat med LEAN, 5S eller andra förbättringsmetoder är det meriterande. Du får gärna ha erfarenheter från arbete i ledningsgrupp, budgetarbete/KPI-uppföljning och förmågan att hitta affärsmässiga lösningar.
Framför allt är du en ledare som är:
Tydlig och trygg - du skapar förtroende och ramar som ger trygghet
Närvarande och lyhörd - du bygger relationer och finns där för ditt team
Drivande och lösningsfokuserad - du får saker att hända och tappar inte fart i motvind
Strukturerad och metodisk - du gillar att bygga upp fungerande processer och rutiner
Stor vikt kommer att läggas vid personlig lämplighet och det här är en roll för dig som trivs när det händer mycket. Dessutom tycker du om att leda både människor och produktion mot gemensamma mål och vill vara med i en utvecklingsfas.
Ta chansen att få möjlighet att påverka, förbättra och bygga nytt. Till din hjälp kommer du ha engagerade kollegor och ett företag som satsar framåt. Visst vill du vara med att forma framtiden i vår pelletsfabrik? Välkommen med din ansökan!Övrig information
Omfattning: Heltid. Provanställning kan komma att tillämpas.
Lön: Fast månadslön, individuell lönesättning.
Tillträde: Snarast eller enligt överenskommelse.
Sista dag att ansöka är 2025-09-08. Intervjuer kommer att ske löpande var på tillsättning av tjänsten kan komma att ske innan sista ansökningsdag.
Vad erbjuder vi?
På Solör Bioenergi tycker vi om det unika. Hos oss är varje dag unik och eftersom vi är en decentraliserad organisation blir jobbet mångsidigt och lärorikt. Vår organisation är under snabb tillväxt och uppbyggnad så med oss får du stora möjligheter att utvecklas. Hälsa, balans och hållbarhet prioriteras på Solör Bioenergi dessutom finns många härliga kollegor i hela landet, från norr till söder.Kontaktuppgifter för detta jobb
Vid frågor om jobbet? Kontakta Viktoria McLellan Ernst (rekryteringsansvarig)
E-postadress: viktoria.mclellan-ernst@solorbioenergi.com
Börja din unika karriär idag. Varmt välkommen till Solör Bioenergi Pellets AB, vi ser fram emot din ansökan!
(Vi tar gärna emot samtal från dig som är intresserad av jobbet, men vi tackar vänligt nej till dig som säljer annonser och rekryteringstjänster). Om företaget
Solör Bioenergi är en ledande aktör inom förnybar energi baserad på trädbränslen med 900 000 användare varje dag. Vi finns på 271 platser i framför allt Sverige och Norge där vi producerar och distribuerar fjärrvärme, ånga och el till bostäder, företag, offentliga verksamheter och industrier. Vår verksamhet omfattar även energiåtervinning av impregnerat trä och produktion av biobränsle, samt drift och underhåll av kommunala och privata VA-anläggningar. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-09-08
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Solör Bioenergi Fjärrvärme AB
(org.nr 556936-0737), https://solorbioenergi.se/
796 91 ÄLVDALEN Arbetsplats
Solör Bioenergi Pellets AB Kontakt
Rekryteringsansvarig
Viktoria McLellan Ernst viktoria.mclellan-ernst@solorbioenergi.com Jobbnummer
9453572