F & B Manager till Lapland Resorts
2026-04-14
Vill du vara med och skapa oförglömliga upplevelser i en av Sveriges mest spektakulära miljöer? Nu söker vi en passionerad och affärsdriven F & B Manager till Lapland Resorts med destinationerna Riksgränsen och Björkliden - en nyckelroll där du får kombinera strategi, ledarskap och kreativ utveckling.
Om rollen
Som F & B Manager har du det övergripande ansvaret för att leda och utveckla alla våra mat- och dryckesverksamheter. Du driver arbetet framåt med fokus på kvalitet, lönsamhet och gästupplevelse i världsklass. Du arbetar nära General Manager och är en central del av ledningsgruppen, där du bidrar till både operativa och strategiska beslut för framtiden.
Ditt uppdrag
Du ansvarar för flera restauranger, barer och eventytor - och ser till att varje enhet levererar på toppnivå, varje dag. I rollen kommer du bland annat att:
Leda, coacha och utveckla ditt team mot gemensamma mål
Driva konceptutveckling och förbättring av våra F & B-erbjudanden
Säkerställa hög kvalitet, service och gästnöjdhet
Arbeta strategiskt med budget, kostnadskontroll och lönsamhet
Optimera drift, rutiner och arbetsflöden
Säkerställa att lagar, regler och hållbarhetsmål efterlevs
Arbeta aktivt med uppföljning av resultat, trender och gästfeedback
Vi söker dig som är en trygg och inspirerande ledare med ett starkt affärssinne och ett genuint intresse för mat, dryck och människor.
Vi ser gärna att du:
Har erfarenhet av framgångsrika ledande roller inom restaurang/hotell
Är van att arbeta strategiskt och samtidigt nära den dagliga driften
Brinner för service, kvalitet och gästupplevelser
Är resultatorienterad och har god ekonomisk förståelse
Har förmågan att engagera, motivera och utveckla medarbetare
Trivs i en dynamisk miljö där ingen dag är den andra lik
Därför Lapland Resorts:
Hos oss får du arbeta i en unik fjällmiljö med naturen som närmaste granne, samtidigt som du är med och utvecklar framtidens destinationer i norra Sverige. Du får en roll med stort ansvar, inflytande och goda utvecklingsmöjligheter, där du också ges chansen att skapa upplevelser som gäster minns för livet. Publiceringsdatum2026-04-14Övrig information
Tillsvidareanställning med sex månaders provanställning. Lön och tillträde enligt överenskommelse. Du rapporterar till General Manager. Möjlighet till boende finns.
Placering: Björkliden, Kiruna kommun Kontaktuppgifter för detta jobb
I denna rekrytering har vi valt att samarbeta med Growisit - Vi rekryterar för besöksnäringen
För frågor om tjänsten:
Kontaktperson: Niclas Ingwall
Telefonnummer: 0706-48 62 47niclas.ingwall@growisit.se
Sista ansökningsdag är 2026-05-03 men vi genomför urval och intervjuer löpande.
Lapland Resorts AB är en ledande aktör inom exklusiva naturupplevelser i norra Sverige. Med unika destinationer, Riksgränsen, Björkliden och Låktatjåkko, mitt i den arktiska vildmarken erbjuder företaget oförglömliga upplevelser året runt - från norrsken och hundspann på vintern till midnattssol och vandring på sommaren. Kombinationen av högklassigt boende, genuin lokal kultur och storslagen natur gör Lapland Resorts till det självklara valet för resenärer som söker något utöver det vanliga. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-05-03
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Cerrolargo AB
(org.nr 559225-2075)
981 93 BJÖRKLIDEN Arbetsplats
