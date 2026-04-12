2026-04-12
Vill du vara med och bygga Sveriges mest moderna golfupplevelse? På NordicaGolf möter den nordiska känslan precision, struktur och passion för golf i vår växande verksamhet i Sverige.
Vi söker nu extrapersonal till vårt centrallager i Sollentuna. Rollen är fokuserad på lagerarbete och passar dig som vill arbeta extra i en miljö där tempo, noggrannhet och laganda är viktiga delar av vardagen.
Arbetet gäller framför allt måndag till onsdag, vanligtvis med arbetspass om cirka 6-8 timmar mellan kl. 08.00 och 17.00. Arbete kan även förekomma vid behov utöver detta.
Dina huvudsakliga arbetsuppgifter inkluderar:
Packa och skicka kundorders med noggrannhet och tempo.
Ta emot och hantera inleveranser samt bidra till ordning och struktur på lagret.
Plocka varor och arbeta aktivt med det dagliga lagerflödet.
Bidra till att våra logistikprocesser fungerar effektivt och håller hög kvalitet.
Stötta teamet i det dagliga arbetet där behov finns.
Vem vi söker
Spelar själv golf - det är ett krav för rollen.
Har ett stort intresse för golf och golfutrustning.
Är noggrann, ansvarstagande och trivs i ett praktiskt arbete med högt tempo.
Gillar ordning, struktur och att arbeta effektivt i team.
Har energi, driv och en vilja att lära sig.
Tidigare erfarenhet av lagerarbete, logistik eller liknande är meriterande, men inget krav.
Du behöver inte ha tidigare erfarenhet för att söka tjänsten. Det viktigaste för oss är att du har rätt inställning, gillar golf och vill lära dig. Vi lär upp dig på plats och ser till att du får en bra introduktion i rollen.
Vad vi erbjuder
En modern arbetsmiljö i en växande golfverksamhet.
Möjlighet att utvecklas i takt med vår satsning i Sverige.
Ett arbete där golf, kvalitet och kundupplevelse står i centrum.
En kultur som präglas av värme, precision och passion för golfen.
Bra förmåner gällande golfutrustning.
Är du redo att bli en del av vårt team? Skicka in din ansökan redan idag.
Om NordicaGolf
NordicaGolf (NG Partners AB) fokuserar på den passionerade golfaren - de som vill optimera varje aspekt av sitt spel. Våra kunder är ofta nördiga golfare som är intresserade av att hitta exakt rätt skaft, klubbhuvud eller utrustning som förbättrar deras prestation. Under 2025 omsatte NordicaGolf över 140 miljoner kronor och planerar för fortsatt tillväxt framåt.
Företaget har expanderat internationellt till Norden, Tyskland, Frankrike, England och Nederländerna och har byggt en verksamhet som kombinerar passion för sporten med expertis och skräddarsydda anpassningar. Med en vision att bli europaledande inom custom fitting fortsätter de att sätta standarden för skräddarsydd golfutrustning.
Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-05-12
Sista dag att ansöka är 2026-05-12
E-post: jobb@nordicagolf.se Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "EXTRALAGER26". Arbetsgivare Ng Partners AB
(org.nr 556695-7261)
Staffans Väg 6 B (visa karta
)
192 78 SOLLENTUNA Jobbnummer
9848933