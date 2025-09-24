Extrapersonal till Terminal Landvetter
2025-09-24
Extrajobb på VTD:s sorteringsterminal i Bårhult, Landvetter
Vi på VTD har just nu ett ökat tryck på vår sorteringsterminal i Bårhult, Landvetter. Därför söker vi dig som vill arbeta extra med paketsortering på dagtid eller kvällstid under vardagar. Är du flexibel och vill hoppa in där det behövs? Då kan detta vara jobbet för dig!
Om jobbetSom terminalarbetare på VTD blir du en del av ett viktigt flöde där paket sorteras och förbereds för vidare distribution. Arbetet sker i ett högt tempo och kräver noggrannhet samt samarbete med kollegor.
Vi har två produktionstider:
Dagtid: måndag-fredag 08:00-16:30
Kvällstid: måndag-fredag 18:00-03:00 Du blir anställd vid behov, vilket innebär att du kan bli kontaktad med kort varsel. När du tackar ja till ett pass förväntas du kunna arbeta hela arbetspasset. Arbetsledarna planerar och informerar om tiderna. Arbetsplats: Fläskebovägen 6, Bårhult (Landvetter). Anställningsform: behovsanställning, kontrakt för två månader i taget. Våra skallkrav För att kunna arbeta hos oss behöver du:
Ha ett giltigt arbetstillstånd (ej pågående ansökan hos Migrationsverket).
Du behöver ha fyllt 18 år, i enlighet med Arbetsmiljölagen
Kunna läsa, förstå och skriva längre texter på svenska eller engelska.
Meriterande: Truckkort och/eller tidigare erfarenhet av paketsortering.
Kontakt Produktionschef: Robert Somfai robert.somfai@vtd.se
| 031-62 55 30
