Extrapersonal till lokalvården

2025-09-23
Välkommen att arbeta hos oss vid Länsstyrelsen i Dalarnas län! Vi samverkar med länets olika aktörer och arbetar mot visionen "Tillsammans för Dalarnas framtid". Vi är en viktig länk mellan länet och regeringen, riksdagen och centrala myndigheter. Vi arbetar med frågor som rör miljö, natur, klimat, samhällsbyggnad, social hållbarhet, beredskap och mycket mer. Vår verksamhet gör nytta för hela samhället. Vi vill nu ha din hjälp att göra Länsstyrelsen ännu bättre.
Hos oss finns goda möjligheter att förena privatliv med arbetsliv genom flexibla arbetssätt och flertalet uppskattade förmåner såsom; distansarbete upp till 49,9%, lång semester, 28, 31 eller 35 dagar beroende på ålder och löneväxling. Läs mer om vår verksamhet och våra förmåner på Jobba hos oss, Länsstyrelsen Dalarna (lansstyrelsen.se).Publiceringsdatum2025-09-23Beskrivning
Nu söker vi dig som jobba extra som lokalvårdare.
Säkerhets- och lokalenheten finns vid avdelningen för verksamhetsstöd och samhällsskydd. Enheten arbetar med förvaltning och utveckling dels av myndighetens säkerhetsskyddsverksamhet inklusive informationssäkerhet samt den fysiska säkerheten för lokalerna, dels flera av myndighetens interna serviceuppdrag så som reception, telefoni, radiosystemet Rakel, vaktmästeri, lokaler, lokalvård och fordon. Enheten har för närvarande 9 medarbetare.
Hos oss kommer du att ha en viktig roll, där du vid behov förstärker den trio som utgör lokalvårdsteamet. Tillsammans skapar ni rena och välkomnande utrymmen för både besökare och medarbetare. Vi värdesätter din positiva inställning, din förmåga att arbeta självständigt, och ditt öga för detaljer.Dina arbetsuppgifter
Som lokalvårdare har du en rad viktiga arbetsuppgifter som bidrar till att hålla olika miljöer rena och välskötta:
- Daglig städning: Dammsugning, moppning och avtorkning av ytor i kontor, lunchrum och andra lokaler.
- Underhåll av städutrustning: Se till att rengöringsprodukter och verktyg är i gott skick och fylls på efter behov.
- Avfallshantering: Tömma papperskorgar och se till att sopor hanteras enligt riktlinjer.
- Desinficering: Rengöra och desinficera toaletter, kök och andra gemensamma utrymmen.
- Rapportering: Meddela arbetsledningen om eventuella reparationer eller underhållsbehov.Kvalifikationer
- Du har gymnasieutbildning
- Grundläggande språkkunskaper i svenska - du kan förstå instruktioner och kommunicera med kollegor.
Det är meriterande om du har utbildning/erfarenhet inom lokalvård. Vi lägger stor vikt vid personliga egenskaper och vi ser att du är serviceinriktad och trevlig, gillar att skapa en trivsam miljö för andra, ser vikten av bra samarbete och du känner en yrkesstolthet i ett väl utfört arbete.
Länsstyrelsen i Dalarnas län arbetar för att erbjuda en attraktiv arbetsplats som är fri från diskriminering och för att ge alla lika möjligheter. Vi tar gärna emot samtal från dig som är intresserad av jobbet, men vi tackar nej till dig som säljer annonser och rekryteringstjänster.
Länsstyrelsen i Dalarnas län har en viktig samordnande roll vid samhällsstörningar och därmed ingår samtliga anställda i kris- och krigsorganisationen. Vissa av våra tjänster är säkerhetsklassade vilket innebär att säkerhetsprövning då kommer att genomföras innan anställning.
Vi kan erbjuda medflyttarservice via rekryteringslots Dalarna. Ersättning
Timlön
Sista dag att ansöka är 2025-10-12
