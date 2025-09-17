Extrapersonal till Johanneberg!
2025-09-17
Vi söker nu personal till konferens och arrangemang!
Energi och glädje smittar av sig!! Vi vill att du smittar oss och våra gäster!!
Chalmers konferens och restauranger finns på ett flertal ställen i stan, Chalmers Campus Johanneberg & Lindholmen Science Park, Universum, Chalmerska huset och Wijkanders. Totalt sett driver vi 25 restaurangenheter, två av Göteborgs största konferensanläggningar, butik, företagsreceptioner samt cateringverksamhet. Att expandera och växa ställer krav på oss som företag, inte minst när det gäller hållbarhet. Vi vill jobba med ett hållbart ledarskap, en hållbar arbetsmiljö och en hållbar miljöpåverkan. Vi menar att vi jobbar med hållbarhet på riktigt och vi vill därför att alla som jobbar hos oss ska tycka att det är lika viktigt.
Vi söker dig som kan känna igen dig och bli nyfiken på vad våra kärnvärden har för betydelse för oss; Pålitlig, Personlig och Passionerad. Har vi väckt din nyfikenhet? Vi är nyfikna på dig!Publiceringsdatum2025-09-17Kvalifikationer
Vi söker dig som är en lagspelare och hängiven till ditt arbete. Du brinner för service och har ett stort intresse för mat och dryck. Du har inga problem med att ta egna initiativ. Du möter våra gäster med ett leende och ser vad som behöver göras. Du sätter din personliga prägel på våra populära konferenser och arrangemang. Är du en noggrann och ambitiös person som vill jobba är detta perfekt för dig!Dina arbetsuppgifter
Som servispersonal är du delaktig i den dagliga driften där arbetsuppgifterna innebär alla förekommande arbetsuppgifter i en restaurang, café, pub, arrangemang & konferens såsom kassatjänst, servering, enklare möblering, och att hålla rent & snyggt på våra ytor. Arbetet är både självständigt och i grupp där du är ansvarig för gästens primära upplevelse av sitt besök. Arbetstiden är varierande och omfattar både kvälls- och helgarbete.Så ansöker du
Ansök fram till 30-09-2025
Anställningsform
Extra-anställning HRFErsättning
Enligt kollektivavtalTillträde
SnarastKontakt
För frågor om tjänsten kontakta Lina Claesson på mail; lina.claesson@chalmerskonferens.se
Besök gärna vår hemsida http://www.chalmerskonferens.se
för mer information om oss.
Vi ser fram emot att höra från dig! Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-09-30
