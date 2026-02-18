Extrapersonal till Brandts Däckverkstad i Falköping
2026-02-18
Vill du arbeta i en spännande bransch där det händer mycket? Är du tekniskt kunnig och bilintresserad? Då kan du vara den vi söker som Extrapersonal till däcksäsongen.Publiceringsdatum2026-02-18Beskrivning
Vi står inför en ny däcksäsong och vi kommer att ha extra mycket att göra. Därför behöver vi förstärka vårat team med duktig personal för hantering av vårt däckhotell samt däckverkstad.
Vi söker dig som är serviceinriktad och som gärna kavlar upp ärmarna och ger det lilla extra.
Brandt erbjuder Dig en spännande och social arbetsmiljö med goda utvecklingsmöjligheter! Dina arbetsuppgifter
Hantera hämtning och lämning av hjul i däckhotellet, tvättning samt inlagring och utcheckning i hotellet. Anställningsvillkor
Anställningen är en visstidsanställning under högsäsong, start 30/3 till och med 1/4, på heltid. Arbetstid 07:00 - 16:00. Period och arbetstid kan ändras utifrån behov.
Vi tillämpar löpande urval vilket innebär att tjänsterna kan tillsättas före sista ansökningsdag. Vi ser gärna både kvinnliga och manliga sökande.
Vilka är vi?
Brandt Bil AB grundades år 1929 av Stanley Brandt och är en av Sveriges första Volvo-handlare. Genom åren har familjeföretaget Brandt vuxit och består idag av moderbolaget Brandt Bil och fyra dotterbolag Brandt Personbilar AB, Brandt Fordon AB, Brandt Lastvagnar AB och Brandt Båt AB. Vi har 34 anläggningar på 26 orter och är cirka 800 medansvariga.
Genom våra värdeord Engagerade, Personliga och Ansvarstagande - strävar vi tillsammans mot vår vision Rörelsefrihet i världsklass, genom generationer!
Vi erbjuder
På Brandt erbjuder vi en trygg och förmånlig anställning som omfattas av lön och försäkring enligt kollektivavtal. Utöver detta ingår förmåner såsom friskvårdsbidrag, en mängd personalrabatter och förmåner. På Brandt kan du förvänta dig ett utvecklande och stimulerande arbete med stora möjligheter till kompetensutveckling. Vi utbildar inom den senaste tekniken både internt och genom våra generalagenter. Vi investerar i våra anläggningar och erbjuder en trivsam arbetsmiljö.
Brandt månar om en säker arbetsmiljö och verkar för en drogfri arbetsplats, drogtest kan därför förekomma slumpvis under anställningen.
Välkommen att bli en Brandtare!
Timlön Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-03-18 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "2026/25". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Brandt Personbilar AB
(org.nr 556056-2166) Körkort
För detta jobb krävs körkort. Kontakt
Pauline Dahl Gustavsson, servicemarknadschef 0500-765648 Jobbnummer
9749748