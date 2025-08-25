Extrapersonal - Flytt

Movator Uppsala AB / Budjobb / Uppsala
2025-08-25


Visa alla budjobb i Uppsala, Östhammar, Sigtuna, Österåker, Håbo eller i hela Sverige
Visa alla jobb hos Movator Uppsala AB i Uppsala

Publiceringsdatum
2025-08-25

Om företaget
Välkommen till Movator Uppsala! Vi är ett väletablerat företag som erbjuder professionella flyttjänster och strävar alltid efter att överträffa våra kunders förväntningar. Nu söker vi Extrapersonal som vill bli en del av vårt team och hjälpa oss att göra flyttar till en positiv och smidig upplevelse.

Dina arbetsuppgifter
Som Extrapersonal hos Movator Uppsala kommer du att:
Transportera och flytta möbler samt andra föremål mellan olika destinationer med våra lastbilar
Vara delaktig beträffande lastning och lossning av varor på ett säkert och effektivt sätt
Utföra packning, montering och andra relaterade arbetsuppgifter i samband med flyttprocessen
En del kundkontakt för att underlätta flyttprocessen samt kontakt med kontoret.

Kvalifikationer
Inneha ett giltigt B-körkort
Bra fysisk kondition samt att arbeta i varierande miljöer
En positiv inställning både mot kunder och medarbetare.
God förmåga att kommunicera och en stark betoning på kundservice
Tidigare erfarenhet av flytt eller logistik är meriterande
Med fördel flexibel gällande arbetsuppgifter och jobba bra i grupp.
God svenska i tal och skift

Vi erbjuder:
Varierande arbetsmiljö, både vad gäller många olika platser och kunder
Att ingå i en fantastisk, stimulerande och utvecklande arbetsgrupp

Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-09-24
E-post: uppsala@movator.se

Arbetsgivare
Movator Uppsala AB (org.nr 556890-4691), http://www.movatoruppsala.se
Tegelbruksvägen 1 (visa karta)
757 56  UPPSALA

Körkort
För detta jobb krävs körkort.

Arbetsplats
Movator Uppsala

Jobbnummer
9473333

Prenumerera på jobb från Movator Uppsala AB

Fyll i din e-postadress för att få e-postnotifiering när det dyker upp fler lediga jobb hos Movator Uppsala AB: