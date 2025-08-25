Extrapersonal - Flytt
2025-08-25
Välkommen till Movator Uppsala! Vi är ett väletablerat företag som erbjuder professionella flyttjänster och strävar alltid efter att överträffa våra kunders förväntningar. Nu söker vi Extrapersonal som vill bli en del av vårt team och hjälpa oss att göra flyttar till en positiv och smidig upplevelse. Dina arbetsuppgifter
Som Extrapersonal hos Movator Uppsala kommer du att:
Transportera och flytta möbler samt andra föremål mellan olika destinationer med våra lastbilar
Vara delaktig beträffande lastning och lossning av varor på ett säkert och effektivt sätt
Utföra packning, montering och andra relaterade arbetsuppgifter i samband med flyttprocessen
En del kundkontakt för att underlätta flyttprocessen samt kontakt med kontoret. Kvalifikationer
Inneha ett giltigt B-körkort
Bra fysisk kondition samt att arbeta i varierande miljöer
En positiv inställning både mot kunder och medarbetare.
God förmåga att kommunicera och en stark betoning på kundservice
Tidigare erfarenhet av flytt eller logistik är meriterande
Med fördel flexibel gällande arbetsuppgifter och jobba bra i grupp.
God svenska i tal och skift
Vi erbjuder:
Varierande arbetsmiljö, både vad gäller många olika platser och kunder
Att ingå i en fantastisk, stimulerande och utvecklande arbetsgrupp Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-09-24
E-post: uppsala@movator.se Arbetsgivare Movator Uppsala AB
(org.nr 556890-4691), http://www.movatoruppsala.se
Tegelbruksvägen 1 (visa karta
)
757 56 UPPSALA Körkort
För detta jobb krävs körkort. Arbetsplats
Movator Uppsala Jobbnummer
