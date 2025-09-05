Extrajobba på Mässor
2025-09-05
Är du intresserad av att jobba med montering av mässor i Göteborg - och samtidigt vara en del av ett dynamiskt och härligt team? Vi söker dig som kan hoppa in och stötta oss vid upp- och nedmontering av mässmontrar och utställningar.Publiceringsdatum2025-09-05Om företaget
Eventa Partner är en lokal personalbyrå med stark erfarenhet inom event, mässa och hotell. Vi hjälper till med allt från planering, produktion och logistik till uppbyggnad, service och nedmontering, alltid med en personlig och högkvalitativ service.Dina arbetsuppgifter
Som en del av vårt monterings- och demonteringsteam kommer du att:
Montera och demontera montrar på mässor och konferenser.
Hantera material- och logistiksamordning.
Samarbeta med arbetsledare, montörer och tekniker för att säkerställa att allt flyter smidigt.
Vara med och skapa sömlösa produktioner för våra kunder.
Arbetsplats & arbetstider
Göteborg
Schemat är flexibelt, anpassas efter de dagar du är tillgänglig
Det kan förekomma varierad arbetstid beroende på projektet samt arbetsgrupper
Vi söker dig som
Trivs med praktiskt arbete, samarbetar bra i team och är noggrann.
Är flexibel, pålitlig och villig att lära dig på plats
Tidigare erfarenhet av monteringsarbete, event- eller bygg. Meriterande (men ej krav)
Varför jobba med oss?
Du blir en del av ett glatt, proffsigt team som sätter människan i centrum.
Få praktisk erfarenhet inom event- och mässproduktion - och värdefulla kontakter i branschen.
Vi jobbar flexibel och personligt - inga fasta standardlösningar.Så ansöker du
Låter detta spännande? Skicka din ansökan redan idag. Så ansöker du
