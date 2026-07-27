Extrajobb till industrin
Best Bemanning & Rekrytering I Sverige AB / Montörsjobb / Eskilstuna Visa alla montörsjobb i Eskilstuna
2026-07-27
, Kungsör
, Västerås
, Strängnäs
, Hallstahammar
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Best Bemanning & Rekrytering I Sverige AB i Eskilstuna
, Kungsör
, Västerås
, Strängnäs
, Hallstahammar
eller i hela Sverige
Söker du ett fartfyllt extrajobb inom industrin?
Är du en person som trivs när det händer mycket, lär dig nya saker på rekordtid och letar efter ett flexibelt arbete vid sidan av dina studier eller ett annat jobb? Då kan det vara dig vi söker!
Vi letar nu efter industriarbetare för extraarbete vid behov. Som konsult hos oss får du möjligheten att testa på uppdrag hos olika kunder, men ditt primära fokus kommer att vara hos en av våra största och mest spännande kunder i området.Publiceringsdatum2026-07-27Om tjänsten
Arbetet är varierande och innebär allt från enklare montering och paketering till maskinbetjäning och materialhantering. Du blir en viktig del av produktionen där tempot ofta är högt och lagandan stark.
Viktigt att veta:
Arbetstider: Du blir inringd vid behov, ofta med kort varsel (t.ex. vid sjukdom eller produktionstoppar). Dagtid/ kvällstid.
Anställningsform: Behovsanställning.
Krav: Du måste ha en annan huvudsaklig sysselsättning på minst 50% (t.ex. studier, annat deltidsjobb eller eget företagande). Du behöver kunna uppvisa intyg på detta vid intervjutillfället.
Vem är du?
Vi söker dig som inte räds att kavla upp ärmarna. Du behöver ha viss erfarenhet av industriarbete sedan tidigare, men dina personliga egenskaper väger tyngst.
Vi söker dig som:
Är snabblärd: Du förstår instruktioner direkt och kommer snabbt in i nya arbetsmoment.
Är flexibel: Du gillar att miljöer och arbetsuppgifter varierar och kan ställa upp med kort varsel.
Trivs i högt tempo: Du blir motiverad av mål och gillar när arbetsdagen går fort.
Är noggrann: Trots att det går undan tummar du aldrig på kvaliteten eller säkerheten.
Vad vi erbjuder
En fot in på spännande industriföretag.
Ett perfekt sätt att dryga ut kassan och bygga på ditt CV.
En dynamisk arbetsmiljö med härliga kollegor.Så ansöker du
Låter detta som något för dig? Urval sker löpande eftersom vi behöver förstärkning omgående. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-08-09 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "teamtailor-8130867-2117636". Arbetsgivare Best Bemanning & Rekrytering i Sverige AB
(org.nr 556786-7352), https://jobb.bestbemanning.nu
Kyrkogatan 3 (visa karta
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632 19 ESKILSTUNA Arbetsplats
Best Bemanning & Rekrytering AB Jobbnummer
10012942