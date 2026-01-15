Extrajobb terminalarbetare i Härryda
2026-01-15
Har du en annan huvudsaklig sysselsättning på minst 50 % och vill komplettera med extra arbete? Vi söker nu terminalarbetare till vår kund i Härryda där du blir en viktig del i sorteringen av paket och gods.
Vi söker nu personer som vill arbeta extra som terminalarbetare till vår kund i Härryda. Arbetsuppgifterna består av sortering av paket och gods på en logistikterminal och innebär både tunga lyft och ett högt arbetstempo. Arbetet är till viss del självständigt men kräver också gott samarbete med kollegorna, och på lagret förväntas alla bidra till hög kvalitet och en positiv arbetsmiljö.
I tjänsten är du anställd av StudentConsulting och jobbar som konsult hos vår kund. Tillträde i tjänsten sker omgående. Arbetspassen är förlagda mellan 09:00-22:00, med varierande arbetstider beroende på verksamhetens behov. Exempel på arbetstider är 09:00- 17:15 och 11:55 - 21:30.
DETTA SÖKER VI
Vi söker dig som tycker om att arbeta fysiskt i ett högt tempo. Eftersom arbetet är fysiskt krävande med många tunga lyft förutsätter vi att du har en mycket god fysik och att du inte är rädd för att ta i.
Vi söker dig som:
• Har en annan huvudsaklig sysselsättning på minst 50%
• Gymnasieexamen
• Talar och skriver obehindrat på svenska
Det är meriterande om du har truckkort A1-4 och B1.
Låter detta som något för dig? Tveka inte att skicka in din ansökan till oss. Så ansöker du
Detta är ett deltidsjobb.
