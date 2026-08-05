Extrajobb spavärd
Vimmerby Stadshotell Aktiebolag / Hälsojobb / Vimmerby Visa alla hälsojobb i Vimmerby
2026-08-05
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I hjärtat av den lilla staden, där sagor föds och minnen bor, står vårt hotell. Byggt av händer som kände jorden, av virke från våra skogar och sten ur vår mark.
Det är vi, ett hotell som nu blivit något större – en mötesplats för alla livets ögonblick. Och mitt i detta finns vårt spa – en plats för stillhet, återhämtning och välbefinnande.
Vi tror på att vara ett levande stadshotell, också i vårt spa. En plats där omtanke, lugn och värme genomsyrar varje detalj – från dofterna i rummen och vattnets stilla rörelse till människorna du möter.
Vår historia sitter i väggarna, men den skrivs också varje dag. När du kliver in hos oss, blir du en del av den.
Att arbeta extra i Spa på Vimmerby Stadshotell är både varierande och utvecklande, och ingen dag är den andra lik. Här är värdskapet i fokus – att få gästerna att känna sig sedda, välkomna och omhändertagna från första stund. Som spa-värd/värdinna möter du gästerna med ett varmt och professionellt bemötande. Du ansvarar för incheckning, guidar gästerna genom spaets miljöer, ser till att handdukar och ytor är i ordning och skapar en lugn och harmonisk atmosfär.
Rollen kräver servicekänsla, noggrannhet och förmågan att vara närvarande i stunden. Vi söker 1 person för extraarbete, att jobba varannan helg och ibland en vardag i veckan. Vi söker dig som är trygg, lugn och med ett gott ordningssinne samt har lätt för att jobba självständigt men också i grupp.
Vi rekryterar löpande, tillträde snarast möjligt, så tveka inte med din ansökan. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-09-04
E-post: eva@vimmerbystadshotell.se Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "Extrajobb". Omfattning
Detta är ett deltidsjobb. Arbetsgivare Vimmerby Stadshotell Aktiebolag
(org.nr 556243-1709), https://www.vimmerbystadshotell.se/jobba-hos-oss
Stora Torget 9 (visa karta
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598 37 VIMMERBY Arbetsplats
Vimmerby Stadshotell AB Jobbnummer
10022405