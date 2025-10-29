Extrajobb som terminalarbetare dagtid - Torsvik
2025-10-29
Om jobbet
Just nu söker vi dig som har en annan huvudsaklig sysselsättning på minst 50% men som har möjlighet att arbeta heltid under en kortare period. Uppdraget pågår måndag-fredag mellan kl. 09:00-14:00, från den 24 november till den 10 december.
Efter denna period finns mycket goda möjligheter till förlängning. Om du vill och har möjlighet att fortsätta, övergår arbetstiderna till kvällspass kl. 17:00-22:00. Vi ser då att du kan vara tillgänglig för minst två arbetspass per vecka.
Arbetsuppgifter Dina huvudsakliga arbetsuppgifter innefattar:
Sortering av paket
Pakethantering
Tömma och lasta bilar med paket
Arbetstider Måndag till fredag 09:00 - 14:00
24 november - 10 december
Tjänsten startar med 2 kvällar introduktion.
KvalifikationerVi söker dig som:
Har en annan huvudsaklig sysselsättning på minst 50%. Eftersom detta är ett krav för att kunna anställas.
Godkänd gymnasieexamen
Ej förekommer i belastningsregistret
Pratar svenska, både i tal & skrift
Din profil
Vi strävar efter mångfald och jämn representation i vårt team och välkomnar ansökningar från alla.
Självständig och strukturerad - Du trivs med att arbeta både självständigt och i team.
Lugn och stresstålig - Du hanterar många uppgifter samtidigt utan att tappa fokus.
Ansvarstagande - Du ser till att kunderna får det de förväntar sig.
Fysisk rörlighet och styrka - Du ser fram emot ett aktivt arbete.
Lagspelare - Samarbete är nyckeln till framgång.
Förmåner Våra medarbetare flexibel löneutbetalning genom Cappy. En frivillig förmån som ger dig möjligheten att när som helst mellan ordinarie lönedagar själv göra uttag från din intjänade lön.
Flexibel schemaläggning
Utvecklingsmöjligheter
OM OSS
Job&Talent är en global innovatör som med hjälp av AI och smart teknik förändrar bemanningsbranschen i grunden. Vi gör det enklare för företag att hitta rätt personal och för människor att hitta rätt arbetsgivare - snabbt, transparent och tillgängligt för alla. Vårt mål är att stärka människorna som får världen att fungera, och med vår moderna plattform skapar vi framtidens arbetsmarknad. Bara under det senaste året hjälpte vi över 300 000 personer till jobb hos mer än 3 200 företag världen över - inom allt från logistik, butik, transport och tjänstemän. Med starka investerare som Atomico, Goldman Sachs, Kinnevik, BlackRock och SoftBank i ryggen växer vi snabbt. Och vi har bara börjat.
ANSÖKAN
Urval och intervjuer sker löpande och tjänsten kan komma att tillsättas innan sista ansökningsdag.
Varmt välkommen! Ersättning
Lön enligt överenskommelse Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-11-12 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett deltidsjobb. Arbetsgivare Jobandtalent Sweden AB
(org.nr 559104-6148), https://www.jobandtalent.se/ Arbetsplats
Job&Talent Kontakt
Maja Risberg maja.risberg@jobandtalent.com Jobbnummer
9580534