Extrajobb som student!

2025-12-30
Letar du efter ett flexibelt jobb vid sidan av studierna? Som Office Support hos Eltel får du en varierad roll där initiativförmåga och en positiv inställning är nyckeln - och där du bidrar till att skapa en trivsam arbetsmiljö för teamet.
Det här är ett konsultuppdrag på deltid i initialt 12 månader. Du blir anställd av Bravura och arbetar som konsult hos Eltel. Rollen innebär arbete på plats hos Eltel ett par dagar i veckan.
Om företaget
Dagens Eltel Networks bildades 2005 när svenska Swedia Networks och finska Eltel Networks gick samman. Sammanslagningen banade väg för en helt ny bransch - infranätbranschen - där el och tele samlas under ett och samma tak. Tillsammans bildar de Nordens ledande infranätgrupp med cirka 5 400 anställda.
Genom att kombinera el- och telekommunikation tar de vara på sina gemensamma erfarenheter och kompetenser för att erbjuda marknadens mest effektiva och innovativa lösningar. Allt för att säkra tillgängligheten i samhällets livsviktiga el- och telenät.
Eltel har varit med och lagt grunden till Sveriges infrastruktur för fast- och mobiltelefoni och idag bygger de vidare med den allra senaste tekniken inom respektive område samtidigt som de sköter drift- och underhåll på stora delar av infrastrukturen, bland annat på 80 procent av det svenska stamnätet på totalt 1300 mil.
Idag har Eltel Networks en komplett marknadsnärvaro i Nordeuropa och är det ledande infranetföretaget, specialiserat på att planera, bygga och underhålla sina kunders el- och telenät med en stark lokal närvaro.
Arbetsuppgifter
En central del av rollen som Office Support är att ta emot, sortera och hantera inkommande och utgående post och paket, inklusive att märka och skicka försändelser samt säkerställa att kundordrar registreras korrekt i systemen. Du stöttar även med enklare administrativa uppgifter och bidrar till att hålla ordning i kontorsmiljön och i garaget, exempelvis genom att rengöra kaffemaskinen och se till att lokalerna är välskötta. Som en viktig del av teamet fungerar du som spindeln i nätet på kontoret och finns till hands vid behov, med möjlighet att ta på dig fler arbetsuppgifter över tid.
På sikt, och vid intresse, kan rollen även komma att omfatta mer ansvar såsom hantering av markavtal, kontakt med markägare, fördelning av uppdrag till tekniker samt löpande kontakt med dem. Du kan också komma att bidra vid avskrivningar och stötta avdelningen med olika administrativa uppgifter.
Vid start får du en introduktion och välkomnas av ett team på tio erfarna kollegor. Teamet präglas av stark sammanhållning, ömsesidig tillit och god kommunikation.
Utbildning, erfarenhet och personliga egenskaper
Pågående eftergymnasial utbildning, gärna med minst 1 år kvar av studierna
Mycket god dator och systemvana
Meriterande med erfarenhet från liknande arbete
I den här rollen värdesätter vi dina personliga egenskaper högt. Som Office Support är du en nyckelperson som ser till att allt flyter på. Du är driven, tar egna initiativ och har en handlingskraftig inställning. Du trivs med att vara en hjälpande hand för andra och tycker om koordinerande arbetsuppgifter. Dessutom har du rätt inställning, tar ansvar och bidrar till en positiv arbetsmiljö.
Start: Januari
Plats: Sundsvall
Lön: Enligt överenskommelse
Vi använder en kompetensbaserad metodik i alla rekryteringsprocesser för att säkerställa fördomsfria urval. Vi jobbar också med löpande urval, vilket innebär att vi tar ner annonsen när tillräckligt många kandidater har ansökt.
