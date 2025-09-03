Extrajobb som snöskottare i vinter
Nordic BR Norr AB / Renhållningsjobb / Sundsvall Visa alla renhållningsjobb i Sundsvall
2025-09-03
, Timrå
, Mark
, Härnösand
, Nordanstig
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Nordic BR Norr AB i Sundsvall
, Timrå
, Härnösand
, Hudiksvall
, Söderhamn
eller i hela Sverige
Jobba extra med snöskottning i vinter
Det står inte på förrän vintern är här och med det förhoppningsvis en massa snö. Vi söker nu studenter eller personer med ett annat deltidsjobb på minst 50%, som vill arbeta hos oss under vintern med snöskottning av främst portuppgångar, entréer samt mycket halkbekämpning i form av sandning.
Väder och vind är svårt att förutse och arbetstiderna kan därför vara både dag/natt, vardagar och helger, vilket gör att vi söker dig som är flexibel och som på kort tid kan göra dig redo för att arbeta.
För denna tjänst ser vi gärna att du har körkort B och har en god fysik.
Meriterande om du har skotta säkert certifikat sedan tidigare men detta är absolut inget krav för tjänsten.
Som person behöver du gilla att vara ute, arbeta fysiskt och är flexibel, då behovet baseras på nederbörd samt att vi arbetar med flertalet kunder i Sundsvall. Därför kan bli aktuellt att arbeta på flera olika arbetsplatser runt om i Sundsvalls centrala delar.
Välkommen med din ansökan redan idag! Varaktighet, arbetstid, etc.
Tidsbegränsad anställning Ersättning
Enligt avtal. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-01-31 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "k273_t3000049". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Nordic BR Norr AB
(org.nr 559237-1370) Arbetsplats
Nordic Br Norr AB Jobbnummer
9491057