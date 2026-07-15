Extrajobb som Nattreceptionist i Västervik
Energy Staffing & Advisement Sweden AB / Receptionistjobb / Västervik Visa alla receptionistjobb i Västervik
2026-07-15
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Vi söker Nattreceptionister för extrajobb i Västervik
Är du serviceinriktad, ansvarstagande och trivs med att arbeta på natten? Nu söker vi engagerade nattreceptionister som vill arbeta extra i Västervik.
Som nattreceptionist är du hotellets ansikte utåt under natten och ansvarar för att ge gästerna ett professionellt och trevligt bemötande. Rollen är varierande och innebär både administrativa och praktiska arbetsuppgifter.Publiceringsdatum2026-07-15Dina arbetsuppgifter
Bemanna receptionen och ge förstklassig service till gäster
Hantera in- och utcheckningar samt andra administrativa uppgifter
Städning och allmän tillsyn av hotellets gemensamma ytor
Tvätt och enklare kontroller av hotellets lokaler
Förbereda frukosten inför morgonen
Säkerställa att hotellet är välkomnande och i ordning inför nästa dag
Vi söker dig som:
Är serviceinriktad och har ett positivt bemötande
Är självgående, ansvarstagande och noggrann
Klarar av både fysiska och administrativa arbetsuppgifter
Trivs med att arbeta natt och kan hantera ett varierande arbetstempo
Låter det intressant?
Skicka din ansökan till marc.rundquist@energystaffingsweden.com
och märk din ansökan med "Nattreceptionist Extra Västervik". Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-08-14
E-post: marc.rundquist@energystaffingsweden.com Omfattning
Detta är ett deltidsjobb. Arbetsgivare Energy Staffing & Advisement Sweden AB
(org.nr 559500-6643)
Västervik (visa karta
)
593 50 VÄSTERVIK Körkort
För detta jobb krävs körkort. Arbetsplats
Västervik Jobbnummer
10003615