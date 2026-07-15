Extrajobb som Nattreceptionist i Västervik

Energy Staffing & Advisement Sweden AB / Receptionistjobb / Västervik
2026-07-15


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Vi söker Nattreceptionister för extrajobb i Västervik
Är du serviceinriktad, ansvarstagande och trivs med att arbeta på natten? Nu söker vi engagerade nattreceptionister som vill arbeta extra i Västervik.
Som nattreceptionist är du hotellets ansikte utåt under natten och ansvarar för att ge gästerna ett professionellt och trevligt bemötande. Rollen är varierande och innebär både administrativa och praktiska arbetsuppgifter.

Publiceringsdatum
2026-07-15

Dina arbetsuppgifter
Bemanna receptionen och ge förstklassig service till gäster

Hantera in- och utcheckningar samt andra administrativa uppgifter

Städning och allmän tillsyn av hotellets gemensamma ytor

Tvätt och enklare kontroller av hotellets lokaler

Förbereda frukosten inför morgonen

Säkerställa att hotellet är välkomnande och i ordning inför nästa dag

Vi söker dig som:
Är serviceinriktad och har ett positivt bemötande

Är självgående, ansvarstagande och noggrann

Klarar av både fysiska och administrativa arbetsuppgifter

Trivs med att arbeta natt och kan hantera ett varierande arbetstempo

Låter det intressant?
Skicka din ansökan till marc.rundquist@energystaffingsweden.com och märk din ansökan med "Nattreceptionist Extra Västervik".

Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-08-14
E-post: marc.rundquist@energystaffingsweden.com

Omfattning
Detta är ett deltidsjobb.

Arbetsgivare
Energy Staffing & Advisement Sweden AB (org.nr 559500-6643)
Västervik (visa karta)
593 50  VÄSTERVIK

Körkort
För detta jobb krävs körkort.

Arbetsplats
Västervik

Jobbnummer
10003615

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