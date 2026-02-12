Extrajobb som B-chaufför i Trollhättan
Studentconsulting Sweden AB (Publ) / Fordonsförarjobb / Trollhättan Visa alla fordonsförarjobb i Trollhättan
2026-02-12
, Essunga
, Vänersborg
, Lilla Edet
, Grästorp
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Studentconsulting Sweden AB (Publ) i Trollhättan
, Vänersborg
, Grästorp
, Uddevalla
, Ale
eller i hela Sverige
Trivs du med att köra bil, träffa kunder och att vara aktiv? Är du student och söker ett extrajobb vid sidan av studierna? Då kan vi ha tjänsten för dig!
Vi söker nu för efter en budbilschaufför på deltid med omgående start till vår kund inom logistik och transport i Trollhättan. Dina arbetsuppgifter kommer huvudsakligen bestå av att lasta bilen med paketen inför din rutt, för att sedan påbörja utkörning i ditt tilldelade område. Du utgår från terminalen i Trollhättan och levererar paket till kunder i området. Du är till stor del ute på vägarna under ditt arbetspass och möter många av företagets kunder vid utdelning av paketen. Vi söker därför dig som är en trygg förare, service-minded och trivs i ett fysiskt arbete.
Tjänsten är på deltid och arbetspassen är förlagda på vardagar ca. kl. 16.00-21.00. Du förväntas kunna arbeta 2-3 gånger i veckan.
Uppdraget inleds med en betald upplärning där du kommer arbeta bredvid ordinarie personal, för att sedan övergå till ensamarbete. Tjänsten planeras starta omgående.
För uppdraget kommer du att vara anställd via Student Consulting men uthyrd som konsult till vår kund.
DETTA SÖKER VI
Vi söker dig som tycker om att arbeta med service då denna tjänsten innebär många härliga möten med människor! Som person är du positiv och är inte rädd för att hugga i, du är arbetsvillig, och tycker om att möta kunder.Publiceringsdatum2026-02-12Kvalifikationer
• Du är studerande eller har en annan huvudsaklig sysselsättning om minst 50% (t.ex. studier eller annat arbete).
• B-körkort och har en god körvana.
• Du är ostraffad och har gymnasiekompetens.
• Du behärskar svenska i tal och skrift.
Det är meriterade om du har tidigare erfarenhet av att ha kört budbil eller liknande men inte ett krav. Vi går mycket på dina personliga egenskaper.
Låter jobbet som något för dig? Sök redan idag då urval och intervjuer sker löpande! Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-03-12 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett deltidsjobb. Arbetsgivare Studentconsulting Sweden AB (Publ)
(org.nr 556674-7449), https://www.studentconsulting.com
Lilla Bommen 4B (visa karta
)
411 04 GÖTEBORG Arbetsplats
StudentConsulting Kontakt
Alice Gustavsson goteborg.bluecollar@studentconsulting.com Jobbnummer
9738968