Extrajobb på lager i Västerås
2025-08-29
Deltidsjobb på lager i Västerås - vill du haka på?
Letar du efter ett flexibelt extrajobb där du får vara aktiv och jobba ihop med trevliga kollegor? Vi söker en pålitlig och noggrann person till vårt lager i Västerås. Perfekt för dig som pluggar, jobbar deltid eller vill ha ett jobb vid sidan av.
Vad gör du?
Plocka och packa ordrar
Ta emot leveranser och returer
Hålla ordning och rent på lagret
Jobba i vårt lagersystem
Vem är du?
Du gillar fysiskt arbete, tar ansvar och trivs när det händer saker. Har du lagererfarenhet är det ett plus, men inget krav - vi lär dig!
Om jobbet
Plats: Västerås
Omfattning: Deltid, flexibla tider
Start: Så snart som möjligt
Låter det bra? Skicka in din ansökan redan idag - vi intervjuar löpande!
Om Onlinebemanning
Vi är ett ungt och modernt rekryteringsbolag som eftersträvar ett mer rättvist, digitalt och mänskligt sätt att matcha människor med jobb. Hos oss söker du jobb utan CV, allt sker online, och vi ser individen bakom ansökan.
Vi riktar oss främst mot enklare jobb och instegsroller, exempelvis inom lager, logistik, städ, butik och service. Roller som ofta är perfekta för den som vill börja jobba direkt - oavsett om man är student, ny i Sverige eller bara söker något nytt.
Öppen för alla
Vi fokuserar på din kompetens, inte dina övriga förutsättningar. Vi är öppna för att anpassa rollen eller arbetsplatsen efter dina behov. Så ansöker du
