Extrajobb på Emotion - Stigamo

Jobandtalent Sweden AB / Lagerjobb / Jönköping
2026-02-12


Publiceringsdatum
2026-02-12

Dina arbetsuppgifter
Dina huvudsakliga arbetsuppgifter innefattar:

Plocka och registrera order

Lagra in i system (Auto)

Arbetstider
07-16 / 06-15 och kvällstid kl. 15.00-23.00

Måndag-fredag

Kvalifikationer
Är noggrann men trivs med ett högt tempo

Har goda kunskaper i svenska (tal och skrift) - då du kommer att arbeta med system och mejl

Har grundläggande kunskaper i engelska

Truckkort A1-A4

Meriterande
Lagererfarenhet

Körkort och bil

Vi erbjuder
Flexibel löneutbetalning via Cappy - möjlighet att ta ut delar av intjänad lön när du vill

Utvecklingsmöjligheter inom lager och logistik

En arbetsplats med tempo, ansvar och möjlighet att växa

Profil
Vi söker dig som vill ta ansvar, bidra till en smidig lagerdrift och samtidigt är prestigelös nog att hugga i där det behövs. Du är strukturerad, lösningsorienterad och ser till att jobbet blir gjort.
OM OSS
Job&Talent är en global innovatör som med hjälp av AI och smart teknik förändrar bemanningsbranschen i grunden. Vi gör det enklare för företag att hitta rätt personal och för människor att hitta rätt arbetsgivare - snabbt, transparent och tillgängligt för alla. Vårt mål är att stärka människorna som får världen att fungera, och med vår moderna plattform skapar vi framtidens arbetsmarknad. Bara under det senaste året hjälpte vi över 300 000 personer till jobb hos mer än 3 200 företag världen över - inom allt från logistik, butik, transport och tjänstemän. Med starka investerare som Atomico, Goldman Sachs, Kinnevik, BlackRock och SoftBank i ryggen växer vi snabbt. Och vi har bara börjat.
ANSÖKAN
Urval och intervjuer sker löpande och tjänsten kan komma att tillsättas innan sista ansökningsdag.
Varmt välkommen!

Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-02-26
Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "teamtailor-7221813-1839489".

Arbetsgivare
Jobandtalent Sweden AB (org.nr 559104-6148), https://jobb.jobandtalent.com
Östra Storgatan 9 (visa karta)
553 21  JÖNKÖPING

Körkort
För detta jobb krävs körkort.

Arbetsplats
Job&Talent

Jobbnummer
9739737

