Extrajobb med långsiktighet och mening
Primacura AB / Vårdbiträdes- och personlig assistentsjobb / Alingsås
2026-04-27
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Primacura AB i Alingsås
Söker du ett meningsfullt extrajobb?
Kanske du studerar på distans eller arbetar deltid och har mycket ledig tid i ditt övriga schema?
Är Du en lugn och ansvarstagande person, full av empati med hjärtat på rätt plats?
Då kan du vara den saknade pusselbiten vi söker!
Till vår sammansvetsade arbetsgrupp i Alingsås söker vi nu en kollega som vill vara med och skapa trygghet och glädje i en annan människas vardag.
Om uppdraget
Tjänsten är som timvikarie vid behov, vilket innebär att arbeta extra när ordinarie personal behöver vara ledig eller är sjuk. Det är därför viktigt att du är flexibel och kan ställa upp med kort varsel.
Vi ser gärna att du vill arbeta långsiktigt och bygga en relation som håller över tid. Du kommer att bli en viktig del i livet för en härlig kille i 40-årsåldern som, tack vare ditt stöd, kan leva ett självständigt och meningsfullt liv. Han är fullt kommunikativ och uttrycker själv vad han vill och behöver hjälp med.
Du ingår i ett positivt och stöttande team, men arbetar ensam under passen. Arbetstiden är dygnspass (09:00-09:00) måndag-söndag. Dina arbetsuppgifter varierar mellan hushållssysslor, personlig hygien, att följa med på kundens arbete och olika fritidsaktiviteter.
Kunden har hög integritet, är social och trevlig, med intressen som musik, film/serier, böcker och TV-spel - och han uppskattar både skratt och prat, likväl som lugna och tysta stunder när det är dags för vila och återhämtning.
Då trygghet och kommunikation är avgörande, är det ett krav att du talar och förstår svenska obehindrat och kan ta instruktioner utan risk för missförstånd.
Vi lägger stor vikt vid personkemi och kundens önskemål vid rekrytering.
Vem vi söker
Vi söker dig som:
Är lugn, stabil och ansvarsfull, med förmåga att följa direktiv och ta eget initiativ när det behövs
Är lyhörd och kan läsa av situationer, samt trivs att arbeta i en lugn och harmonisk miljö
Talar och förstår svenska obehindrat
Är flexibel och kan arbeta med kort varsel
Eftersom arbetsgruppen idag består mestadels av kvinnor ser vi gärna fler manliga kollegor, gärna i åldern 30-50 år, för att skapa balans i teamet.
Vi erbjuder:
Ett nära och meningsfullt arbete där du verkligen gör skillnad
En trygg arbetsgivare - vi har kollektivavtal och är anslutna till Vårdföretagarna och Almega
Introduktion och bredvidgång tills du känner dig trygg i rollen
Samtliga nyanställda får inskolning tillsammans med ordinarie personal hos kunden, så ni båda känner er trygga med varandra när du ska påbörja din anställning.
Låter detta intressant och du tror att du skulle passa som personlig assistent?
Tveka då inte att skicka din ansökan redan idag!
Om Primacura
Primacura Personlig Assistans är ett etablerat assistansbolag med verksamhet inom LSS, personlig assistans och daglig verksamhet. Vi grundades 2007 och har vårt kontor i Borås.
Vår verksamhet bygger på närhet, trygghet och personlig service - vi arbetar för att skapa en tillitsfull och inkluderande miljö för våra kunder och anställda. De flesta av våra kunder finns i Sjuhärad, Västra Götaland och Halland.
Mer information om oss hittar du på vår hemsida: www.primacura.se Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-06-30
Arbetsgivare Primacura AB
https://www.primacura.se
Lars Kaggsgatan 2, Borås
)
441 30 ALINGSÅS Arbetsplats
Primacura Personlig Assistans Kontakt
Uppdragschef
Anna-Karin Lönnberg lonnberg@primacura.se Jobbnummer
9876720