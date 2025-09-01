Extrajobb inom vård och omsorg
Är du ute efter extra jobb? Vi söker nu dig som kan hoppa in och jobba om behov uppstår i verksamheterna.
Välkommen med din ansökan!
Arbetsplatsen
Nordmalings kommun söker kontinuerligt extrapersonal inom vård- och omsorg som kan jobba vid korttidsbehov, t.ex. vid sjukfrånvaro och semestrar. Här finns möjligheter att arbeta som undersköterska, vårdbiträde, boendehandledare och arbetshandledare.
De verksamheter som är aktuella är:
- Hemtjänsten i; Nordmaling, Gräsmyr, Rundvik och Nyåker samt nattpatrullen
- Kommunens äldreboende Strandbacken i centrala Nordmaling
- LSS verksamheten - verksamhet för personer som har funktionsvariation. LSS-verksamheten består av daglig verksamhet, gruppbostäder, trapphusboende och korttidsboende
Arbetstiderna varierar och är förlagda dag, kväll och helg alternativt natt.
Arbetet som undersköterska/vårdbiträde innebär god vård och omsorg om våra äldre och att stödja dem i deras vardag. Du hjälper våra äldre med bland annat vardagliga sysslor, aktiviteter, personlig hygien och utdelar medicin till de som behöver. Delegerade arbetsuppgifter från kommunens HSL-enhet ingår samt fortlöpande dokumentation (så som ex åtgärder, hälsotillstånd och socialt tillstånd) i vårt nuvarande verksamhetssystem.
Arbetet som boendehandledare/arbetshandledare inom LSS innebär att vara stöd och en hjälp till målgruppen för att de ska kunna leva ett självständigt liv och få en meningsfull vardag. Profil
Du som söker behöver vara 18 år och vi ser gärna att du har arbetslivserfarenhet och/eller en utbildning inom vård och omsorg.
Du ska vara intresserad av att arbeta med människor och är trygg, stabil och har en god empatisk förmåga. Vi värdesätter även att du har en god samarbetsförmåga och är flexibel. Personliga egenskaper värderas högt.
För att du ska kunna kommunicera med brukare, anhöriga och kollegor, skriva och ta del av
vårddokumentation samt erhålla medicindelegering krävs det att du har goda kunskaper i det svenska språket, i både tal och skrift.
När det gäller hemtjänsten krävs det att du har körkort klass B och vi ser gärna att du har tillgång till egen bil.
Anställningen
Vikariat eller särskild visstidsanställning. Timlön. Tillträde enligt överenskommelse.
Om du börjar som vikarie hos oss under hösten/vintern så är möjligheterna stora att få sommarjobb 2025.
Om Nordmalings kommun
Nordmaling har ett utmärkt läge, alldeles vid kusten, mellan Umeå och Örnsköldsvik med E4 och Botniabanan helt nära. Närheten till hav, skog, älv, fina motionsanläggningar och ett rikt föreningsliv ger stora möjligheter till en aktiv fritid för både stor och liten. Arenor, köpcentra och kulturhus finns i Örnsköldsvik i söder och Umeå i norr, bägge mindre än 30 min bort med Botniabanan. Vi är helt enkelt centrum mellan städerna!
Nordmalings kommun har cirka 7000 invånare, och 650 medarbetare som gör ett viktigt jobb för att erbjuda invånarna god service och livsmiljö. Nordmalings kommun är en del av Umeåregionen.
Funderar du på att flytta till eller är nyfiken på Nordmaling? Läs mer på https://mitt.nordmaling.se/
Jobba som räddningstjänstpersonal i beredskap
I kommunen finns ett kontinuerligt behov av att förstärka räddningstjänsten, varför vi ser det som positivt att även kunna arbeta som räddningstjänstpersonal i beredskap (förutsatt att kvalifikationer för uppdraget kan uppnås och att förutsättningar finns i ovan utannonserad tjänst).
