Extrajobb inom lager
2026-02-23
, Mölndal
, Partille
, Kungälv
, Lerum
, Mölndal
, Kungälv
, Lerum
, Härryda
eller i hela Sverige
Vi på Agillo söker nu extrapersonal för olika uppdrag inom lager och produktion i Göteborgsområdet. Därav söker vi dig som har god fysisk, är positiv och flexibel samt gillar omväxling och att träffa nya människor. Då jobbet är inom lager och produktion, är det viktigt att du känner dig bekväm vid fysiskt arbete och inte har några problem med tunga lyft. Vidare ser vi gärna att du tidigare har erfarenhet inom lager, har truckkort samt ett stort plus är om du både har B-körkort och tillgång till egen bil.
Placering: Göteborgsområdet
Arbetstider: mån-fre (07:00-16:00/ 08:00-17:00)
Omfattning: Extra
Krav för tjänsten
En annan huvudsaklig sysselsättning
Behärskar svenska i tal och skrift
Tidigare erfarenhet av lager och/eller produktion
Truckkort
Truckkort

Körkort och tillgång till bil
Känner du att beskrivningen ovan passar på dig? Isåfall tveka inte att skicka in en ansökan till oss så kanske du blir företagets nya medarbetare. Intervjuer sker löpande så vi vill tipsa dig om att söka så snart som möjligt!
Om Agillo AB
Agillo är ett Göteborgsföretag inom bemanning och rekrytering som hjälper människor och företag att växa. Vi tror på varje människas vilja och förmåga att bidra och göra skillnad. Att vara en Doer helt enkelt, oavsett bransch eller arbetsplats. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-04-30
