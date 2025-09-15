Extrajobb helger och sommar
Recruit Partner Nordic AB / Säljarjobb / Umeå Visa alla säljarjobb i Umeå
2025-09-15
, Vännäs
, Nordmaling
, Vindeln
, Robertsfors
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Recruit Partner Nordic AB i Umeå
, Örnsköldsvik
, Skellefteå
, Lycksele
, Kramfors
eller i hela Sverige
Om oss Polfärskt Bröd är en rikstäckande distributör av bröd och kakor till dagligvaruhandeln. Företaget omsätter över 3,0 miljarder kronor och säljer och levererar några av marknadens starkaste varumärken inom matbröd så som Polarbröd, Korvbrödsbagarn, Fazer och Skogaholm. Polfärskt säljer även bröd från Hatting och Brödverket samt kaffebröd från Gille och Hägges. 51 procent av Polfärskt Bröd AB ägs av Polarbröd AB. Resten ägs av de regionala och egenägda Polfärsktföretagen som står för distribution, försäljning och lokal service. Tillsammans med våra kunder och partners skapar vi attraktiva, lönsamma och säljande brödavdelningar i Sveriges alla dagligvarubutiker. Detta gör vi genom lokalt ägandeskap och central gemenskap i en unik kombination. Totalt har Polfärskt över 600 anställda varav 450 säljande distributörer som utgår från 31 strategiskt utplacerade brödterminaler över hela Sverige. Läs mer på www.polfarskt.se.
Nu tar Polfärskt nästa steg, vill du vara med på resan? Polfärskt har genom åren byggt upp en framgångsrik organisation för att sälja och samdistribuera bröd från olika bagerier. Vår lokala förankring och det starka entreprenörskap som genomsyrar hela vår organisation kombinerat med den stordrift vi får genom samordnad kedjedrift har gjort oss framgångsrika på marknaden. Helgpersonal och sommarjobbare till Polfärskt Bröd i Umeå Söker ett extrajobb på helger och under sommaren? Tycker du om att bygga relationer och motiveras du av frihet och ansvar? Vill du hamna i ett spännande sammanhang med starka varumärken och kvalitetsprodukter som satsar stort framöver? Då kan detta var en tjänst för dig! Om tjänsten Som helg- och sommarjobbare hos oss är du en viktig länk i Polfärskts leveranskedja, där vi ansvarar för att rätt bröd, i rätt mängd, kommer i rätt tid, till livsmedelsbutiker i Umeå med omnejd. Du är serviceinriktad och förvaltar relationer med våra kunder. Vem är du? Det här är ett jobb för dig som är ansvarstagande och gillar att jobba med frihet under ansvar. Som person är du noggrann, serviceinriktad och gillar att ge det lilla extra. Det är meriterande om du har jobbat i livsmedelsbutik tidigare. Tjänsten kräver B-körkort. Vad kan vi erbjuda dig? Vi erbjuder dig ett jobb där du blir en viktig del i en växande organisation som utvecklas och satsar! Hos oss får du jobba med kända varumärken, kvalitetsprodukter och med kollegor som brinner för det de gör! Låter detta som din nästa utmaning? Då är du varmt välkommen med din ansökan snarast då vi gör ett löpande urval dock senast 5 oktober 2025. Vid eventuella frågor kontakta Jonas Reyes Forsberg på jonas.forsberg@polfarsktbrod.se
eller 070-300 15 90. Ersättning
Lön enligt överenskommelse Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-10-06 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett deltidsjobb. Arbetsgivare Recruit Partner Nordic AB
(org.nr 559157-4826) Kontakt
Martina Nordberg martina.nordberg@recruitpartner.se 073-624 77 24 Jobbnummer
9509122