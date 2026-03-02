Extrajobb 15-18 år - gör skillnad där du bor

Harmony Invest AB / Vårdarjobb / Varberg
2026-03-02


Visa alla vårdarjobb i Varberg, Falkenberg, Kungsbacka, Halmstad, Mölndal eller i hela Sverige
Visa alla jobb hos Harmony Invest AB i Varberg, Stockholm, Lidingö eller i hela Sverige

Extrajobb 15-18 år - gör skillnad där du bor

Anhörig till Anhörig erbjuder ett flexibelt extrajobb för dig som vill jobba några timmar i veckan och tjäna extra pengar.
Du är timanställd hos oss och får lön per timme samt semesterersättning.
Uppdrag startar alltid genom oss som arbetsgivare när behov finns i kommunen.
Vi bygger nu upp ett mindre team i varje kommun.
Hur fungerar det?

Du jobbar där du bor. Det kan vara en äldre granne, en släkting eller någon i din eller din familjs krets som behöver lite extra hjälp i vardagen.
Arbetet passar dig som är trygg med att prata med människor i din närhet och som kan ta egna initiativ när behov uppstår.
Du kan till exempel hjälpa till med:
Städning eller disk Trädgårdsarbete
Handla
Enklare sysslor hemma Promenader eller sällskap
Det är inte vård. Det handlar om att vara en trygg person som hjälper till.
När du ansöker, skriv gärna kort om du redan ser ett möjligt behov i din närhet eller om du är öppen för matchning när uppdrag uppstår.
Vår idé

Vi vill motverka ensamhet och stärka relationer mellan generationer.
När unga och äldre möts skapas trygghet, gemenskap och kontinuitet i vardagen. Genom att arbeta hos oss bidrar du både praktiskt och socialt.
• * * * *
Skriv vilken kommun du bor i i ämnesraden och ange din ålder i ansökan.

Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-04-01
E-post: info@anhorigtillanhorig.se

Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "Ämne: Din kommun - ålder".

Arbetsgivare
Harmony Invest AB (org.nr 559008-6020)

Arbetsplats
Anhörig till anhörig

Jobbnummer
9772813

Prenumerera på jobb från Harmony Invest AB

Fyll i din e-postadress för att få e-postnotifiering när det dyker upp fler lediga jobb hos Harmony Invest AB: