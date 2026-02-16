Extrachaufför tankbil

Mejeritransporter Tord Johansson AB / Fordonsförarjobb / Bollnäs
2026-02-16


Har du F-skattsedel eller vill du bara jobba några pass i månaden?
Innehar du CE körkort och giltigt YKB?
Är du dessutom ansvarsfull, noggrann och flexibel?
Då kan det vara dig vi söker!
Vi söker en chaufför som kan hoppa in och arbeta extra vid behov på bilarna som vi har stationerade i Bollnäs. Utöver extrapass finns behov under sommarperioden (juni- augusti).
Arbetet innebär inhämtning av mjölk från gårdar i Hälsingland, samt leverans (tömning) till mejeriet i Östersund och Kallhäll.
Arbetstiderna varierar och innebär arbete både dag, kväll och helger.
Lön enligt avtal.
Låter det intressant? Tveka inte att skicka in din ansökan till Veronica på veronica@mejeritransporter.se

Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-03-06
E-post: veronica@mejeritransporter.se

Arbetsgivare
Mejeritransporter Tord Johansson AB (org.nr 556440-6659), http://mejeritransporter.se

Körkort
För detta jobb krävs körkort.

Jobbnummer
9745434

