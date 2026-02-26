Extraarbete Trioworld Lundin
2026-02-26
Om tjänsten
Som maskinoperatör kommer du att arbeta extra på konverteringsavdelningen hos Trioworld Lundin AB. Du kommer att arbeta i olika skiftlag där varje team ansvarar för att nå produktionsmålen. Teamet övervakar och styr maskiner som tillverkar bärkassar, vilket även innebär ett ansvar för produktens kvalitet och leverans.
Du kommer att tillhöra Trioworlds resurspool och vara till hjälp för olika team beroende på frånvaro. Dina arbetstider kan vara dag-, natt- eller helgskift. Arbetstiderna är 05.54-18.06 eller 17.54-06.06. Tack vare Adeccos bokningsportal, där du lägger in din tillgänglighet och blir bokad på arbetspass, är det enkelt och smidigt att arbeta extra hos Adecco. Detta är en fantastisk möjlighet för dig som söker ett flexibelt extraarbete där du blir en högt uppskattad medarbetare samtidigt som du tillägnar dig värdefull kompetens och erfarenhet. Tjänsten är ett extraarbete.
I din roll som maskinoperatör kommer dina huvudsakliga arbetsuppgifter innebära:
• Styra och övervaka maskiner vid framställning av bärkassar
• Iordningställa maskiner för löpande produktion
• Jobba i team för att säkerställa leverans och kvalitet på produkterna
Tjänsten har start omgående.
Om dig
Vi söker dig som studerar eller har ett deltidsarbete och är intresserad av ett extraarbete. Du har en vana av att arbeta praktiskt och du tar enkelt in instruktioner och arbetsuppgifter. Vidare är du en engagerad person som bidrar positivt i ett team, där du anpassar dig och tar initiativ. Du har en vilja av att arbeta extra och kan ta arbetspass på kort varsel. Vi uppskattar att du kan arbeta 2 arbetspass i snitt/vecka.
Viktigt för tjänsten är:
• Förmåga att arbeta i team mot uppsatta produktionsmål
• Flexibel när det kommer till att arbeta olika skift, dag-, natt- eller helgskift, 2 pass i snitt/vecka
• Truckkort meriterande
• Praktisk, lättlärd och positiv
Vi kommer att lägga stor vikt vid personlig lämplighet.
Om Trioworld Lundin AB
Trioworld är en koncern verksam inom områdena förpackningar och hygienfilmer och är en av de ledande leverantörerna i Europa. Huvudkontoret ligger i Smålandsstenar med produktion även i övriga delar av Sverige. Internationellt finns de via produktion eller säljbolag i Danmark, Frankrike, Finland, Nederländerna, Storbritannien och Tyskland.
Trioworld består av fem divisioner där Lundin AB ingår i division Carrier bags och finns i Arvika. De är i dag Nordens största producent av plastbärkassar för den skandinaviska dagligvaruhandeln.
Kontaktuppgifter
Har du frågor om tjänsten eller rekryteringsprocessen är du varmt välkommen
att kontakta ansvarig rekryterare:
Mattias Olsson, 073 - 684 72 97, mattias.olsson@adecco.se
Frida Wiman, 073 - 684 72 24, frida.wiman@adecco.se
Har du frågor angående registrering, var god kontakta supporten via info@adecco.se
Välkommen med din ansökan!
Sökord: Maskinoperatör, kombiförare, produktion, industri, extrajobb Trioworld Lundin AB, Adecco, Jössefors, Arvika Ersättning
Fast lön Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-03-28 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett deltidsjobb. Arbetsgivare Adecco Sweden AB
(org.nr 556447-2677), https://www.adecco.com/sv-se Kontakt
Business manager
Mattias Olsson Mattias.Olsson@adecco.se Jobbnummer
9764760