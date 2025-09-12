Extraarbete som lokalvårdare
Got Event är Göteborgs Stads evenemangs- och arenabolag och driver några av Sveriges mest älskade arenor: Scandinavium, Ullevi, Gamla Ullevi, Frölundaborg, Bravida Arena, Valhallarinken, Valhallabadet, Valhalla IP och Valhalla Sporthallar. Starka varumärken som alla bidrar till att Göteborg upplevs som en attraktiv och spännande stad att bo i, att arbeta i och att besöka.
Vi arrangerar också, tillsammans med Svenska Ridsportförbundet, Gothenburg Horse Show som är en av världens främsta inomhustävlingar för ridsport.
Vi är Miljödiplomerade enligt Svensk Miljöbas sedan 2004 och bedriver ett aktivt hållbarhetsarbete och allt vi gör genomsyras av hållbar utveckling.
Varje år besöker cirka 2 miljoner människor ungefär 400 idrotts- och underhållningsevenemang på någon av våra arenor. Dessutom välkomnar vi årligen nästan en halv miljon badbesökare till Valhallabadet.
Bolaget omsätter ungefär 300 miljoner kronor och vi är cirka 140 medarbetare som ger allt för att skapa bra förutsättningar för att genomföra evenemang i världsklass. Vi brukar säga att vi bidrar till att skapa magiska ögonblick!Publiceringsdatum2025-09-12Arbetsuppgifter
Som lokalvårdare på Got Event utför du städning inomhus och utomhus på våra arenor. Du och dina kollegor ansvarar för att våra arenor är rena och hygieniska samt bidrar till att våra besökare får en minnesvärd upplevelse.
Som timavlönad arbetar du när verksamheten har behov och kommer därför arbeta varierat, såsom dag, kväll, natt och helgarbete.
Som lokalvårdare är du ansiktet utåt för vår verksamhet. Därför söker vi dig som är serviceinriktad och har ett gott bemötande. Det är också viktigt att du är noggrann och tar ansvar för att ditt arbete blir ordentligt utfört.
Som lokalvårdare arbetar du både enskilt och i grupp. Det är därför viktigt att du kan ta instruktioner och arbeta självständigt. Arbetet kräver att du kan samarbeta väl med dina kollegor och att du är flexibel.
För att arbeta som lokalvårdare hos oss på Got Event behöver du ha tidigare erfarenhet inom lokalvård, vara 18 år fyllda och behärska det svenska språket. Det är även meriterande om du har B-körkort.
ÖVRIGT
Som timavlönad på Got Event erbjuds du friskvårdsbidrag.
