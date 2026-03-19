Extra vid behov - LR Skäret
Compass Group AB / Restaurangbiträdesjobb / Norrtälje Visa alla restaurangbiträdesjobb i Norrtälje
2026-03-19
, Vallentuna
, Vaxholm
, Täby
, Värmdö
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Compass Group AB i Norrtälje
, Täby
, Värmdö
, Upplands Väsby
, Danderyd
eller i hela Sverige
Timanställd - Extra vid behov
Tillträde så snart som möjligt
Vem söker vi?
Nu söker vi en restaurangmedarbetare som med glädje och positivitet vill arbeta i ett team där serviceanda och lagarbete står i centrum. Med entusiasm levererar du enastående service till restaurangens alla gäster.
I tjänsten ingår bland annat förberedelse och servering av mat och dryck, kassahantering samt hålla arbetsplatsen och restaurangen ren och fin.
Utbildning är inget krav men meriterande
Om Restaurang LR Skäret
Lägerrestaurang Skäret är belägen på Försvarsmaktens skjutövningsområde på Väddö.
Restaurangen ansvarar för att tillgodose Försvarsmaktens behov av god och vällagad mat. Enheten består av en lägerrestaurang som dagligen serverar frukost, lunch, middag och kvällsmål, både i matsal samt som utskick vid övningar. Beläggning varierar stort från ett fåtal till flera hundra gäster per måltid.
Arbetstider är varierande och helger förekommer regelbundet.
Eftersom vi verkar inom ett skyddsobjekt så krävs registerutdrag och sekretessintyg.
Registerutdraget måste vara utan anmärkningar.
Du måste vara svensk medborgare eftersom verksamheten bedrivs inom militärt område.
Körkort och bil är ett krav.
Har du frågor - kontakta Anneca Ansell 076-7957759 eller Annika Flodmark 070-7408696
Vem är du?
• Du är över 18 år
• Du tycker om att planera och strukturera ditt arbete så att det blir effektivt
• Med din positivitet tar du ansvar för att hålla en hög servicenivå genom hela dagen
• God service är viktigt för dig där ett leende och ögonkontakt är en självklarhet
• Du ser din betydelse i nöjda gäster, är positiv, stresstålig och har lätt för att samarbeta och kommunicera
• Du kan ta egna initiativ och är flexibel i din yrkesroll
• Du talar och skriver svenska
• Tidigare erfarenhet av restaurangarbete är ett plus
Om Compass Group
Vi är en del av Compass Group som är en världsledande leverantör inom mat, dryck och supportservice. Över hela världen har vi över 500 000 kollegor. I Sverige har vi cirka 450 verksamheter runt om i landet, vilket gör att det finns fantastiska utvecklingsmöjligheter hos oss. Vi har förmåner genom kollektivavtal som årlig löneökning, försäkringar och tjänstepension.
Compass Group i Sverige omsätter cirka 3 miljarder kronor och drivs under varumärken som Food & Co, Marketplace, Medirest, Amica, Chartwells, Levy Restaurants, UNISON, Eurest och fler. Compass Group Sverige är en del i koncernen Compass Group PLC. Koncernens omsättning uppgår globalt till 250 miljarder SEK (2022). Våra kunder är företag, arenor, universitet, skolor, vård och omsorg med flera. Vi tillhandahåller service såsom mat och dryck, konferens, reception, lokalvård, vaktmästeri med mera. Vill du läsa mer om Compass Group, besök gärna vår hemsida.
Varför ska du välja oss?
• Vi rekryterar schysst! Vi tror att mångfald, olika erfarenheter och kompetenser gör den bästa stjärnhimlen.
• Vi älskar service och vi vill leverera service i världsklass genom att alltid ge det lilla extra.
• Vi tror på hållbarhet! Både när det gäller vår planet och våra kollegor.
• Vi levererar kvalitet i allt vi gör!
Rekrytering på Compass Group
Rekryteringen sker löpande så varmt välkommen in med din ansökan idag! Vi tar enbart emot ansökningar via webben, ansökningar som kommer in på annat sätt behandlas inte.
Enligt överenskommelse
Sista dag att ansöka är 2026-03-31
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Compass Group AB
(org.nr 556258-1461)
Compass Group Sverige Jobbnummer
9808629