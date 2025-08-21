Extra tjänst till Burger King Landskrona
2025-08-21
Vi söker dig som är utåtriktad, positiv och gillar utmaningar samt har servicekänslan i blodet och som brinner för varje gästs välbefinnande.
Att jobba hos oss innebär hårt arbete, ofta i ett högt tempo med ett stort engagemang. I gengäld erbjuder vi dig goda möjligheter till en berikande karriär, varierande arbetsuppgifter och ett helt gäng nya vänner.
Tjänsten avser 3 timmar per vecka. Perfekt för dig som går i skolan och vill tjäna lite extra pengar.
Arbetstiden är förlagd på någon vardagskväll eller helg.
Är du intresserad ?
Maila till landskrona.jobb@fasterfood.se
, bifoga CV, personligt brev samt foto.
Markera ämnesraden med EXTRA Landskrona Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-09-20
E-post: landskrona.jobb@fasterfood.se Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "EXTRA LANDSKRONA". Omfattning
Detta är ett deltidsjobb. Arbetsgivare Pmm Faster Food AB
(org.nr 556778-0514)
Österleden 180-188 (visa karta
)
261 51 LANDSKRONA Arbetsplats
Burger King Landskrona Jobbnummer
9469217