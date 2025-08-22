Extra servitris/servitör till artonnittiosju
2025-08-22
I hjärtat av Mimer finns Restaurang Artonnittiosju. En plats för härliga mat- och dryckesupplevelser och en plats för fina möten mellan människor - här vill vi att du ska njuta, känna dig bekväm, sitta länge eller ta en snabb bit mat , oavsett - Alltid välkommen!
Det är nu dags att så smått växla upp vår verksamhet till att utöka vår kvällsservering till fler dagar. Vi är glada, tacksamma och förväntansfulla inför satsningen. Vi behöver stärka upp teamet med ett riktigt serviceproffs till vår matsal.
Vi söker därför extra servitris/servitör - perfekt att kanske kombinera med studier eller annan sysselsättning.
Vi söker dig som, tillsammans med resten av vårt team, vill ansvara för att vi alltid levererar en högklassig service till våra gäster.
Vi söker dig som har erfarenhet av restaurangbranschen sedan tidigare - dig som vill arbeta i vår bransch för att du brinner för att ge alla gäster den bästa upplevelsen. Tjänsten innebär både dag- och kvällsarbete och hos oss är vi oerhört noga med att alltid hjälpas åt - det innebär en prestigelös miljö där vi håller fokus på gästen, lösningar och samarbetet. Ditt ansvar är att ta hand om våra gäster och ge dem en härlig restaurangupplevelse genom ditt bemötande och din kunskap. Dina arbetsuppgifter omfattar allt som gäller matsalsarbete.
Som person är du ansvarstagande, engagerad, positiv och noggrann. Vi ser en proaktiv person som tycker om att bygga miljöer där människor ska trivas. Vidare har du god förmåga att kunna prioritera och planera ditt arbete så att verksamhetens alla delar levererar. Du gillar att arbeta tillsammans i ett team för att leverera den där fantastiska upplevelsen och du vet vikten av ett gott samarbete. Du förstår också vikten av gemensamma rutiner, förberedelse för varandra och är dessutom kreativ när det kommer till små extra upplevelseförhöjande aktiviteter i vardagen.
Mycket goda kunskaper i svenska och engelska i både tal och skrift är en förutsättning.
Vill du utmana dig själv - är du driven och gillar du ansvar och delaktighet?
Kom och jobba med oss!
Praktikaliteter:
Arbetstider: Varierande
Omfattning: Varierande
Start: Omgående
Lön: Enl. kollektivavtal
För frågor om tjänsten kontakta: Laurent Lathière, 070-3830014
Sista dag att ansöka är Urval kommer ske löpande, vi rekommenderar därför att du inte väntar med din ansökan!
Ersättning
Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-02-08 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett deltidsjobb. Arbetsgivare Elite Hotels Of Sweden AB
(org.nr 556248-5259), https://www.elite.se/sv/ Arbetsplats
Elite Hotels Kontakt
Laurent Lathière laurent.lathiere@elite.se Jobbnummer
9472484