Extra Servis till Crownwood
2026-02-18
Karlsen's Food & Wine på Crownwood Club ligger i hjärtat av nordvästra Skåne, omgivet av hav, skog och öppna landskap. Anläggningen erbjuder golf i absolut toppklass med en 18-hålsbana och en 9 hålsbana av internationell standard tillsammans med en matupplevelse som matchar helheten. Vi har på kort tid byggt upp en fantastisk skara gäster, som tillsammans med nyfikna förstagångsbesökare och medlemmar, gästar oss oftare än förväntat.
Vi söker nu dig som är relativt erfaren av à la carte servering och som VILL hjälpa oss att skämma bort våra gäster.Publiceringsdatum2026-02-18Om tjänsten
Eftersom du är relativt erfaren vet du vad det handlar om. En liten skillnad kan vara att vi oftast har lite mer tid med gästerna så att du är ett socialt geni är en fördel.Dina arbetsuppgifter
Normalt förekommande arbetsuppgifter i à la cartemiljö
Vi söker dig som
vill jobba i ett bra team med fantastiska gästerSå ansöker du
Urval och intervjuer sker löpande och tjänsterna tillsätts när rätt personer hittas. Skicka gärna din ansökan redan idag.
Vänligen mejla en kort presentation av dig själv, ditt CV samt några rader om varför du tror att Karlsen's Food & Wine är rätt arbetsplats för dig.
Ansökan och referenser skickas till:
Ralf Nordrm@crownwood.club Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-03-06
E-post: rm@crownwood.club Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "Extraservis". Arbetsgivare WNW Club AB
(org.nr 559426-9135)
Siberienvägen 19 (visa karta
)
262 53 ÄNGELHOLM Arbetsplats
Crownwood Club Kontakt
Ralf Nord rm@crownwood.club Jobbnummer
9749368