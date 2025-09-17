Extra Serveringspersonal och Runners till Restaurang Riviera

Hotell Riviera Strand AB / Servitörsjobb / Båstad
2025-09-17


Nu söker vi personal till vår restaurang på Hotel Riviera Strand! Har du ett intresse för mat, dryck och förstklassig service? Brinner du för det goda värdskapet och gör allt för att dina gäster ska må bra? Då ser vi fram emot att just DU blir vår nya kollega!


Om företaget
Hotel Riviera Strand är familjernas favorithotell, beläget direkt invid stranden i sommarparadiset Båstad. Här är det badliv och full aktivitet både inomhus och utomhus, från morgon till kväll. Hotellet har 144 lägenhetssviter, 11 konferenslokaler och en restaurang med plats för drygt 300 gäster.

Vi söker dig som
* söker extrajobb under lov, kvällar och helger
* är en social, glad, energigivande och öppen person
* kan arbeta självständigt och i team och är en god ambassadör för verksamheten
* gillar att arbeta med fantastiska råvaror i en attraktiv miljö
* är ordningsam och håller tider
* trivs med ett högt tempo
* kan erbjuda goda referenser. Utbildning och erfarenhet är meriterande

Vi erbjuder dig
* ett arbete på ett vackert hotell nära havet
* erfarna ledare och kollektivavtal
* möjlighet till utveckling inom koncernen
* generösa förmåner på våra anläggningar
* ett härligt gäng som tycker om att gå till arbetet, samarbete och kommunikation är viktigt

Omfattning och arbetstider
Varierande arbetstider under kvällar, lov och helger.

Vill du veta mer?
Om du vill veta mer är du välkommen att kontakta vår Restaurangchef Linda Castello på telefon 01431-785 11.

Varmt välkommen med din ansökan senast den 15 oktober. Urval och intervjuer sker löpande.

Välkommen till vårt klassiska badortshotell från 1930-talet, vid den finkorniga sandstranden som kallades Sveriges Riviera. Hit har folk sökt sig genom åren för att hitta den perfekta blandningen av lugn och aktivitet, i en miljö som känns både avslappnad och lyxig. Idag är vi ett bekvämt resorthotell, där både barn och vuxna trivs. Hotellet är en del av GRAM Group och självklart är hela hotellet Svanenmärkt.
www.hotelrivierastrand.se | www.gramgroup.se

Ersättning
Fast

Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-10-15
Omfattning
Detta är ett deltidsjobb.

Arbetsgivare
Hotell Riviera Strand AB (org.nr 556977-5603), http://www.hotelrivierastrand.se

Arbetsplats
Hotel Riviera Strand

Kontakt
Restaurant Manager
Linda Castello
0431-785 11

Jobbnummer
9514269

