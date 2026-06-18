Innovationstekniker med inriktning mot digitalisering, AI och automation
Högskolan i Borås / Datajobb / Borås Visa alla datajobb i Borås
2026-06-18
, Bollebygd
, Svenljunga
, Ulricehamn
, Alingsås
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Högskolan i Borås i Borås
, Skövde
, Stockholm
eller i hela Sverige
Högskolan i Borås erbjuder mer än bara ett jobb – här är du med och påverkar och bidrar till utveckling. Vi vill att du ska må bra både på och utanför jobbet. Därför erbjuder vi bland annat flexibla arbetstider, ett generöst semesteravtal och bra villkor vid föräldraledighet. Det finns även möjlighet till kompetensutveckling genom internationellt utbyte med andra lärosäten och organisationer. Med vårt centrala läge har du nära till stadens utbud och goda pendlingsmöjligheter.https://scienceparkboras.se/om-oss/
Din roll i DoTank Center
Rekryteringen genomförs för att stärka och utveckla verksamheten med innovationstekniker kopplat till DoTank Center. I dagsläget består DoTank teamet av fem medarbetare med kompetens inom material, konstruktion, design och IT. Efterfrågan om IT, digitalisering, automation ökar och verksamheten behöver förstärkas ytterligare för att kunna möta behovet av teknikstöd i framförallt textila tillämpningar. Rollen innebär ett praktiskt och experimentellt arbete där du utvecklar och bygger prototyper genom att kombinera AI, mjukvara och fysisk utrustning (maskiner, sensorer och robotik) för att lösa nya problem inom textilområdet. I rollen samarbetar du ibland med Högskolans i Borås forskare och utbildning.
Vi söker dig som trivs i ett experimentellt och iterativt arbetssätt, där du kontinuerligt testar, utvärderar och förbättrar lösningar i praktiken. Du har en stark nyfikenhet och drivs av att utforska oprövade idéer och tekniker, även när vägen framåt inte är helt tydlig. Rollen innebär att arbeta i en miljö präglad av osäkerhet och snabba förändringar, vilket kräver att du är flexibel, lösningsorienterad och trygg i att fatta beslut med begränsad information. Du har ett utpräglat "builder mindset" och motiveras av att omsätta idéer till fungerande prototyper och konkreta lösningar.
Exempel på tillämpningar i rollen kan komma att bli att utveckla system relaterade till automatisk sortering av textilier. Det kan även handla om sensorbaserad analys av materialkvalitet för att möjliggöra mer precisa beslut i återbruks- och återvinningsprocesser. Vidare kan arbetet inkludera att ta fram AI-baserade lösningar som stödjer cirkulära flöden och effektivare resursanvändning, samt att bygga och integrera automatiserade test- och produktionslösningar där mjukvara, data och fysisk utrustning samverkar.Publiceringsdatum2026-06-18Arbetsuppgifter
Utveckla lösningar i DoTank Center som är en mötesplats för företag, forskare, ideella aktörer och civilsamhälle
Designa, bygga och testa prototyper som kombinerar AI, sensorer och maskiner
Utveckla AI-modeller (t.ex. computer vision) för textila tillämpningar
Arbeta praktiskt i labb/verkstad med exempelvis 3D-printing, elektronik och automatisering
Koppla ihop hårdvara och mjukvara (t.ex. sensorer + ML-modeller + styrsystem)
Snabbt iterera från idé till test till prototyp till paketering
Utforska nya tekniska lösningar där färdiga metoder saknas
Samverka med projekten hos Science Park Borås och för projekten relevanta aktörer som företag, forskare, studenter och offentliga aktörer
Medverka vid besök och event som främjar innovationsmiljön
Bidra till att skapa proaktivitet och inspirera till att våga och vilja designa för cirkularitet.
Dina kvalifikationer
Rollen förutsätter bred och mångsidig erfarenhet inom flera tekniska områden. Du har erfarenhet av prototypbyggande i labb- eller maker-miljö samt bred erfarenhet av hårdvara såsom Arduino, ESP32, Raspberry Pi, sensorer, styrsystem och inbyggda system med seriekommunikation och realtidsstyrning, inklusive PLC‐programmering. Du har även praktisk erfarenhet av hårdvaru‐mjukvaruintegration, inklusive koppling mellan fysiska system och backend-tjänster, exempelvis via MQTT, REST och olika IoT‐protokoll. Vidare har du erfarenhet av machine learning och computer vision med fokus på industriell tillämpning, liksom erfarenhet av att implementera AI‐modeller i praktiska system, inklusive data pipelines med InfluxDB, OPC UA och EtherCAT.
Utöver detta har du kunskaper i programmering i Python och du är flexibel och lösningsorienterad, med förmåga att omsätta idéer till fungerande prototyper. Du arbetar självständigt men har också god samarbetsförmåga och erfarenhet av att arbeta i tvärfunktionella team.
Meriterande:
Realtidsdata som edge computing
Kunskap om Globala Målen i relation till digitalisering, textil och mode
Din anställning
Anställningsform: Tillsvidare. Sex månaders provanställning kan komma att tillämpas.
Omfattning: 100 %
Tillträde: 15 september eller enligt överenskommelse.
Placeringsort: Borås.
Diarienummer: PA2026/132
Så här ansöker du
Välkommen med din kompletta ansökan inklusive diarienummer och bilagor via vårt rekryteringssystem senast 9 augusti. https://www.hb.se/om-hogskolan/jobba-hos-oss/sa-har-soker-du-jobb-hos-oss/
Högskolan i Borås uppmuntrar ansökningar från personer med varierande bakgrunder, erfarenheter och synsätt eftersom detta berikar och stärker vår verksamhet. Vi eftersträvar jämn könsfördelning hos medarbetarna och värdesätter mångfald i verksamheten.
Vill du veta mer?
Högskolan i Borås är en statlig myndighet vilket innebär att du får särskilda förmåner, generös semester och en förmånlig tjänstepension.https://www.hb.se/om-hogskolan/jobba-hos-oss/formaner/https://www.hb.se/om-hogskolan/jobba-hos-oss/
Kontakta nedanstående personer om du vill veta mer. Observera att det under semesterperioden kan vara svårare att nå oss:https://www.hb.se/forskning/forskningsportal/forskare/monika-johansson/,
rekryterande chef.
Fackliga frågor besvaras av:Saco‐S: Matilda Johansson, 033‐435 40 00.OFR/S: nås via e‐post: mailto:stvidhb@hb.se
.Vi undanber oss all direktkontakt med bemannings- och rekryteringsföretag samt försäljare av rekryteringsannonser. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-08-09 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Högskolan I Borås
(org.nr 202100-3138), https://www.hb.se/om-hogskolan/jobba-hos-oss/lediga-anstallningar/
Allégatan 1 (visa karta
)
501 90 BORÅS Arbetsplats
Högskolan i Borås Jobbnummer
9971029