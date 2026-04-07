Extra personal till kvinna på Södermalm
Assistans I Balans I Sverige AB / Vårdbiträdes- och personlig assistentsjobb / Stockholm Visa alla vårdbiträdes- och personlig assistentsjobb i Stockholm
2026-04-07
, Solna
, Lidingö
, Sundbyberg
, Danderyd
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Assistans I Balans I Sverige AB i Stockholm
, Solna
, Lidingö
, Sundbyberg
, Danderyd
eller i hela Sverige
Om mig:
Jag är en 78-årig kvinna som är ensamboende i en rymlig lägenhet på Södermalm. På grund av min funktionsnedsättning behöver jag assistans dygnet runt. Som min assistent assisterar du mig exempelvis vid måltider, påklädning, hygien och övriga vardagliga sysslor. Förflyttning sker med taklyft men du behöver ändå ha god fysik då jag gärna går ut så snart vädret tillåter. När jag ska någonstans, föredrar jag att åka kommunalt och jag har en lättmanövrerad rullstol.
Om dig:
Då jag ofta har besök av f.d. arbetskamrater och vänner som har med sig katt eller hund, kan du inte vara päls allergiker och jag önskar också att du är rökfri. Sedvanlig skötsel av hemmet ingår då jag uppskattar ordning omkring mig.
Jag tycker om högläsning och korsordslösning så du måste behärska svenska i tal och skrift. Jag är också intresserad av djur, konst, kultur, språk och matlagning. Det är roligt om vi delar dessa intressen. Du som söker arbetet bör vara en mogen och alert kvinna eller man i 45-60 års ålder med humor, plikttrogen och ansvarsfull, kreativ och uppfinningsrik. Du måste kunna hantera en smartphone då jag ofta använder min mobil (Android). Du är social och kan vara en bra samtalspartner till mig. I dina arbetsuppgifter ingår att assistera mig med personlig hygien, måltider, påklädning, förflyttningar och andra vardagliga sysslor, inklusive sedvanlig skötsel av hemmet.
Tjänsten:
Du kommer att arbeta extra vid behov, exempelvis vid sjukdom, semester eller annan frånvaro i ordinarie personalgrupp. Arbetstider varierar mellan dag, kväll och vaken natt. Vardagar och helger. Tillträde: Enligt överenskommelse. För att anställas måste du uppvisa giltig ID-handling utdrag ur polisregistret och eventuella dokument som styrker rätten till arbete inom Sverige.
Om Assistans i Balans:
Assistans i Balans anordnar - med lång och egen erfarenhet - högkvalitativ personlig assistans till personer med omfattande funktionsnedsättning i enlighet med LSS och Independent Living-rörelsen. Vi vill bidra till en jämlikare värld där alla oavsett funktionsnedsättning ges en möjlighet att leva ett självständigt liv med självbestämmande och självrespekt i fokus. Vår service är nära, personlig och kontinuerlig och vår ambitionsnivå är hög. Alla medarbetare får grundlig introduktion, fortlöpande utbildning, ta del av vårt värderingsarbete, friskvårdsbidrag och trygghet genom kollektivavtal (Fremia - Kommunal).
Läs mer på www.assistansibalans.se Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-05-31 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett deltidsjobb. Arbetsgivare Assistans i Balans i Sverige AB
(org.nr 556816-7935)
Box 3049 (visa karta
)
169 03 SOLNA Arbetsplats
Assistans I Balans I Sverige AB Jobbnummer
9840133