Extra jobb ? - Receptionist Home Hotel Post
Nordic Choice Commercial Services AB / Receptionistjobb / Oskarshamn Visa alla receptionistjobb i Oskarshamn
2025-10-08
, Mönsterås
, Högsby
, Hultsfred
, Borgholm
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Nordic Choice Commercial Services AB i Oskarshamn
, Kalmar
, Växjö
, Gotland
, Linköping
eller i hela Sverige
Home Hotel är mer än bara ett namn - det är ett löfte. Vi är övertygade om att bra service startar med genuin omtanke, och vi ger allt vi kan för att skapa en plats där gäster känner sig välkomna och bekväma. Vi har över 50 hotell i Norden, och vi bjuder alltid våra gäster på middag, frukost och fika. Våra byggnader har ofta ett rikt och intressant arv, och vi är stolta över att inget av våra hotell är det andra likt.
Home Hotel är en del av Strawberry.Publiceringsdatum2025-10-08Om tjänsten
Du ser till så att våra gäster alltid blir väl omhändertagna och uppmärksammade på bästa sätt. Du är ansiktet utåt för vår hotellkedja och är väl insatt i vårt varumärke och våra säkerhetsföreskrifter.
Arbetet innebär förmiddagar, eftermiddagar + helgjobb
Om dig:
• Alkoholservering, ålder 20 år eller äldre
• Du förstår att sälj = service och tillsammans uppnår vi våra uppsatta mål.
• Du är självständig och flexibel och gillar ett högt tempo.
• Du är flytande i både tal och skrift i svenska as well as in English
• Du har ett öga för detaljer och kan ta snabba beslut när det krävs.
• Du har goda datorkunskaper eller är ivrig att få lära dig just detta.
• Du har en varm och omtänksam personlighet.
• Du ser det stora i det lilla och har en känsla för detaljer.
Vi ger dig:
En härlig arbetsmiljö på en levande arbetsplats där ingen dag är den andre lik. Omringad av fantastiska kollegor bidrar du med din arbetsglädje och hittar din plats i teamet som tillsammans ser till att hotellet når sina mål. Vill du jobba i ett företag med utvecklingsmöjligheter? Då söker du till rätt arbetsplats.Så ansöker du
Sker genom hemsidan. Vi rykreterar löpande så vänta inte med din ansökan.
Har du frågor kring tjänsten, mejla matilda.bjargrim@strawberry.se Ersättning
Enligt överenskommelse Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-11-08 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett deltidsjobb. Arbetsgivare Nordic Choice Commercial Services AB
(org.nr 556106-6050) Arbetsplats
Home Hotel Post Jobbnummer
9546671